Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi birleşmiş milletler bodrum Hastane Trabzonspor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!
Sürücülere uyarı
Sürücülere uyarı
Uzlaştırma rekor kırdı
Uzlaştırma rekor kırdı

TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi

- TCMB tarafından, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - TCMB'den 5 Ağustos'ta yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği bildirilmişti

TCMB'nin zorunlu karşılık kararı yürürlüğe girdi
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Tebliğde yapılan değişiklik şöyle:

"Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1, 3 ve 6 aya ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 16, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 12; müstakrizlerin fonları yüzde 16; diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 11, 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde 7, 5 yıldan uzun vadeli yüzde 5."

Bu tebliğ, "26 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere" bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.


- "Piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar likidite çekilmesi bekleniyor"


TCMB'den 5 Ağustos'ta yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtilmişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5