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TCMB'nin zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlükte

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. TCMB'nin "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"inde yaptığı değişiklik,...

TCMB'nin zorunlu karşılık oranları değişikliği yürürlükte

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ"inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmişti. Yabancı para diğer yükümlülükler için belirlenen vadelerde zorunlu karşılık oranları da 400 baz puan indirilmişti.

Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanının yüzde 8'e çıkarılmıştı.

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Resmi GazeteTCMBZorunlu Karşılık
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