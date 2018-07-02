TEB, 2 yıl daha BiGG girişimcilerine destek verecek

İSTANBUL (AA) - TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 23 uygulayıcı kuruluştan biri olarak başvuruları kabul eden tek banka Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki yıl daha BiGG kapsamında girişimcilere destek vermeye devam edecek.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında çok sayıda girişimciye destek olan TEB, başarısıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı.

2015 yılında BiGG Programı’nın ilk döneminde desteklediği 15 girişimcinin 150’şer bin TL’lik hibelere ulaşmasını sağlayan TEB, programın yeni döneminde de girişimcileri destekledi. Geçen yıl toplam bin 400 başvuru alan TEB’in birinci dönemde TÜBİTAK’a ilettiği 30 iş planından 16’sı destek alırken, ikinci dönemde ilettiği 43 iş planından 24’ünün girişimcisi 150 bin TL’lik devlet desteği almaya hak kazandı.

Böylece TEB, 2017 yılında verdiği desteklerle en fazla girişimcinin BİGG kapsamında desteklenmesini sağlayan kurumların başında yer aldı ve toplamda 8 milyon 250 bin TL’lik hibenin girişimcilere ulaşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, "TEB olarak girişim ekosisteminin her alanında yer alıyor, yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek veriyoruz. Bünyesinde girişimcilik ekosistemine özel sinerji oluşturan tek banka olarak TEB Girişim Bankacılığı ile 2015 yılından beri TÜBİTAK’ın Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Şimdiye kadar 55 girişimcinin 8 milyon 250 bin TL hibeye ulaşmasına destek olduk. Geçen yıl BiGG Programı ile en fazla destek veren uygulayıcı kuruluş olma başarısını göstermiştik. Şimdi iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olma hakkı kazandık. Bu rakamları çok daha yukarıları taşımayı hedefliyoruz. Daha fazla girişimciye iki yıl boyunca destek sunmaya, özel programlarla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yanlarında olup desteğimizi sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.