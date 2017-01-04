TEB Akıl Fikir Yarışması

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankasının (TEB) "İcat Çıkar" sloganıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Akıl Fikir Yarışmasına 15 Ocak'a kadar başvurulabilecek.

TEB'den yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana finans alanında yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ödüllendirildiği yarışmanın "www.icatcikar.com" internet adresi üzerinden başvuru yapılabileceği belirtildi.

Bu yıl "Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun", "Müşteri" ve "Teknolojik Girişimci" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek yarışma kapsamda kategori birincilerine 20 bin lira, ikincilerine 10 bin lira, üçüncülerine ise 5 bin lira ödül verilecek.

Açıklamada, dereceye girenlerin, para ödüllerinin yanı sıra kategoriye özel olarak Bahçeşehir Üniversitesinden MBA bursu, Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'a katılma, TEB Girişim Evi’ne öncelikli katılım gibi haklar kazanacağı bildirildi.