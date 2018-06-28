TEB FX platformu hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), dijital bankacılık platformu CEPTETEB üzerinden bireysel ve kurumsal müşterilerinin döviz işlemlerini anlık ve hızlı olarak yapmalarını sağlamak amacıyla TEB FX platformunu hizmete açtı.

TEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bireysel ve kurumsal kullanıcılarına döviz işlemlerinde daha hızlı, pratik ve güvenli bir bankacılık deneyimi yaşatmayı amaçlayan CEPTETEB, TEB FX platformunu hayata geçirdi.

Kullanıcılarının döviz yatırımlarını hızlı ve kolay şekilde yönetmelerine olanak sağlayan TEB FX platformu ile müşteriler yatırımlarını anlık olarak yönetebilirken, internet ve mobil cihazlarından kendilerine özel tanımlanmış avantajlı kurlarla döviz işlemlerini, istedikleri yer ve zamanda gerçekleştirebiliyorlar.



Kullanıcıya çok sayıda gelişmiş özellik ve hizmet sunan platforma CEPTETEB mobil uygulamasında yer alan "Yatırımlar" başlığından anında erişilebilirken, platform üzerinden takip edilen döviz çifti ile işlem yapmak için 5 saniyeliğine fiyat sabitlenip, avantajlı kurlarla alım ve satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor.