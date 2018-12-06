TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle buluştu

HATAY (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) KOBİ'lerin gelişimine katkı sağlamak ve rekabette güçlenmelerine destek olmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiği TEB KOBİ Akademi'nin son durağı Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu.

TEB'den yapılan açıklamada, 10 yılı aşkın süredir il il gezerek düzenlenen TEB KOBİ Akademi ile KOBİ'lere yönelik özel eğitim ve atölye çalışmaları düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda İskenderun'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, dış ticaret faaliyetinde bulunan ya da bulunacak firmalarla, rekabette güçlenmelerini sağlayacak, ihracat potansiyelini ve verimlerini artıracak bilgilerin paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, KOBİ'lerin dış ticarette gelecek vizyonu çizmelerine, stratejik düşünme ve yapılanma kabiliyetlerini artırmalarına katkı sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, TEB KOBİ Akademi ile Türkiye'yi dolaşarak KOBİ'lerle bir araya geldiklerini ve bugüne kadar ülke genelinde 25 binden fazla KOBİ'ye ulaştıklarını aktardı.

İskenderun'da iki şubeyle hizmet verdiklerini belirten Boz, bu şubelerde bireysel bankacılıktan KOBİ bankacılığına, tarım bankacılığından işletme bankacılığına geniş bir alanda ürün ve hizmet sunduklarını ifade etti.

KOBİ'lerin sadece finansman desteğiyle yanında olmadıklarını kaydeden Boz, şunları kaydetti:

"10 yılı aşkın süredir 'danışman banka' anlayışımızla, KOBİ'lerimize sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlarında daha dengeli bir yol izlemeleri için destek veriyoruz. Öne çıkan programlarımızdan biri olan 'Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama' atölyesinde, KOBİ'lerimize dış ticaret yönetiminde stratejik konuların belirlenmesi ve yönetilmesi yönünde adım atmaları konusunda rehberlik ediyoruz."



