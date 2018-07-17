Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon tekirdağ dünya Anaokulu sarımsak
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

TEB Nakit Yönetimi’ne iki uluslararası ödül birden

- Türk Ekonomi Bankası, iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödül aldı

TEB Nakit Yönetimi’ne iki uluslararası ödül birden

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), iki farklı uluslararası organizasyon tarafından ödüllendirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle TEB, Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance tarafından "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" ve Best Business Awards tarafından da SMS ÖTV Ödemeleri ile En İyi Yeni Ürün/ Hizmet ödüllerine layık görüldü.

Teknolojinin insan hayatına olan etkisi her alanda artıyor. En önemli ve sık kullanıldığı sektörlerden biri ise elektronik bankacılık. Günümüzde bir çok insanın bankacılık işlerini cep telefonlarından halletiği bu dönemde, bankalar müşterilerinin ödeme, tahsilat gibi süreçlerini hızlandırmak için sürekli yeni geliştirmeler yapıyorlar.TEB ise Sanal Hesap, SMS'le Gümrük Vergisi ve ÖTV/ABSİS Ödemesi gibi yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken çalışmaları uluslararası kuruluşlar tarafından da ödüllendiriliyor.

TEB, otomotiv vergi ödemelerini kolaylaştıran ürünü SMS ile ÖTV Ödemeleri ile Best Business Awards tarafından 2018 yılının En İyi Yeni Ürün/Hizmet ödülüne layık görüldü.

Asya pazarında faaliyet gösteren bankaları ödüllendiren Asian Banking and Finance ise Singapur’da düzenlenen törende "Türkiye'de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası" olarak TEB'i ödüllendirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5