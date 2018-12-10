TEB ve kiraplus.com'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kiraplus ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, ev sahiplerini, kiracıları ve gayrimenkul profesyonellerini bir araya getirip kiralama dönemlerinde yaşanan problemleri azaltmaya yönelik bir platform olan Kiraplus ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, şunları kaydetti:

"Kiraplus, evlerini kiralamak isteyen ev sahiplerine, gayrimenkul danışmanlarına ve gayrimenkul portföy yöneticilerine, hem güvenilir hem de finansal sorumluluk sahibi kiracıların hızlıca tespit edilebilmesini sağlayan bir platform. Bu aynı zamanda "Kiracı Skoru" yüksek kiracılar için de avantaj oluşturacak bir iş modeli anlamı taşıyor. TEB olarak, kiraplus.com kullanan ev sahibi ve kiracıların finansal ihtiyaçları için başta CEPTETEB ürünleri olmak üzere özel fırsatlar ve cazip kampanyalar sunacağız. İhtiyaç oluştuğu anda ürün ve servislerimiz ile müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."