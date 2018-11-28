TEB ve Makina İmalatçıları Birliği'nden reel sektöre destek

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, imza törenine, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ile Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan katıldı.

Yapılan anlaşma doğrultusunda teknoloji, girişimcilik ve üretim alanlarında ortak proje geliştirme, proje uygulama ve mentorluk programları hayata geçirilmesi, birlik üyelerinin ihtiyaçlarına özel olarak TEB tarafından finansal hizmet ve ürünler de sağlanması öngörülüyor.

TEB'in birlik üyelerine olan desteği sadece finansmanla da sınırlı kalmayacak. TEB, üyelerin rekabette güçlenmeleri ve iş hacimlerini daha da büyütmeleri için sektörel stratejik planlarının oluşturulmasına destek olacak.

Makine sektörü üreticileri ve üretici paydaşlarına yönelik strateji alternatiflerinin ortaya konacağı "Türkiye Makina Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı"na katkıda bulunacak olan TEB, aynı zamanda hem Türkiye ekonomisine hem de birlik üyelerinin ihracatına katkı sağlamak amacıyla üretim ve ihracata yönelik büyüme ve gelişim programlarının koordinasyonlarını üstlenecek.



Yapılan iş birliği kapsamında, Türkiye'de makine sektörünün önde gelen temsilcilerinden ve Türkiye makine ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını gerçekleştiren MİB üyelerinin ve tedarikçilerinin teknoloji ihtiyaçlarının karşılanması için TEB'in girişimcilik ekosisteminde bulunan teknogirişimcilerle etkinlikler düzenlenecek. Teknoday ve Network Day gibi birçok etkinlikte, MİB üyeleriyle TEB’in girişimcilik ekosisteminde bulunan kuruluşlar ortak bir değer oluşturmak için bir araya gelecek.





- "Finans ve reel sektör iş birlikleriyle ihracatı destekleyeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, MİB ile yapılan iş birliğinin üye kuruluşlara büyük avantajlar sağlayacağını belirterek, özellikle ülke ihracatının artırılmasında finans ve reel sektör iş birliklerinin önemine inandıklarını bildirdi.

İş birliğiyle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan üreticilere destek olma yolunda önemli bir adım daha attıklarını aktaran Boz, şunları kaydetti:

"Özellikle ülkemizin kalkınmasında payı olacak sektörlerdeki büyümek isteyen girişimcilerin gelecek planlarında olacağız. Onların doğru yatırımcılarla buluşmasını sağlayacağız. İhracatçı KOBİ'lerimizin ihtiyacı olan yerli donanım ve yazılıma sahip girişimcilerimizi de KOBİ’lerle buluşturacağız. Sektörlerin ekosistemine sunacağımız en önemli katma değer bu olacak. Bugün MİB ile yaptığımız bu iş birliği, bizim için önemli bir adım. TEB olarak reel sektörle iş birliklerimizi geliştirerek sürdüreceğiz."





- "Katma değerli üretimin önünü açacak önemli bir iş birliği"





Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Ahmet Özkayan da makinenin, çok stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, TEB ile yapılan iş birliğinin ülke ekonomisine ve üretime çok ciddi faydalar sağlayacağını belirtti.

Protokol ile birlik üyelerinin; teknoloji transferi, iş birlikleri, birleşmeler ve TEB'in sunduğu birçok hizmeti kullanabilme ayrıcalıkları olacağını bildiren Özkayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız ortaklığın, sürdürülebilir büyümenin yanında her zaman vurguladığımız inovatif gelişme ve katma değerli üretimin önünü açacak çok ciddi bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. MİB üyeleri gerek ihracat gerek üretim gerekse de teknoloji gelişimi anlamında TEB'in sağladığı desteklerden faydalanacak. Makine üreten toplumlar gelişmiş toplumlardır. Makine ile birlikte ülkenin teknolojisi ve insan kaynağının kalitesi de gelişiyor. Üretimde belli bir seviyeye gelindi, ihracat yapılıyor ancak ithalatla ihracat arasında neredeyse 10 milyar dolarlık bir makas var. Bunun açığı teknoloji eksikliğinden geliyor. Teknolojik ara ürünü Türkiye’de maalesef üretemiyoruz ve buna geçişte geç kalındı. Tabii ki ithalat oluyor, bunu destekleyen makineler de ithal ediliyor. Aslında bu protokol ile bir anlamda bu açığı kapatacağız."

Özkayan, birlik üyesi makine imalatçılarının, TEB bünyesindeki 700'e yakın start up firmasıyla bir araya gelerek iş birliği yapmasının önünün açıldığını belirterek, "Firmalar arası ortaklık ve iş birliği kültürünün yaygınlaşmasının; ülke sanayimizin gelişmesi, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçilik bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük sermayeli start up firmaları teknoloji ve inovasyon anlamında çok farklı ve özgün fikirlere sahip. Bu iş birliğiyle birçok başarı öyküsünün ortaya çıkacağına inanıyorum. MİB ve TEB, birbirinden habersiz ancak ihtiyaç doğrultusunda birbirine tam da uygun olan firmalarımızın tanışması ve iş birliği yapabilmesi için sorumluluğu üstlendi ve gereken platformu hazırladı." ifadelerini kullandı.