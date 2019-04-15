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TEB'de üst düzey atama

- TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Gökhan Cengiz atandı

TEB'de üst düzey atama
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İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Gökhan Cengiz getirildi.

TEB'in açıklamasına göre, TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Gökhan Cengiz atandı. Cengiz, 2016'dan beri TEB bünyesinde Kurumsal Bankacılık Grubu, Kurumsal Firmalar Satış Grup Direktörü olarak görev yapmaktaydı.

Hacettepe Üniversitesi'nden 1989'da mezun olan Cengiz, 1994'te Oklahoma Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı. Profesyonel iş yaşamına 1995'te bankacılık alanında başlayan Cengiz, 2016'da TEB bünyesine katılana kadar farklı bankalarda çeşitli görevler üstlendi.

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