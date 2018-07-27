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TEB'den 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70'ten...

TEB'den 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere özel, avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 15 bin lira kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70'ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor.

Vade seçeneklerinin 3 ay ila 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
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