TEB'den bayrama özel 2 yeni kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Kurban Bayramı'na özel düşük faizli 2 yeni kampanya başlattı.

Bankanın açıklamasına göre, uygun faiz oranları, zengin vade fırsatı ve ödeme erteleme seçenekleriyle sunulan ihtiyaç ve taşıt kredileri kampanyaları bayram sonuna kadar devam edecek.

Bayrama özel ihtiyaç kredisi, yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade fırsatıyla sunulurken, Taşıt Kredisi Kampanyası kapsamında da müşteriler, yüzde 1,26'dan başlayan faiz oranlarının yanı sıra 3 ay ödeme erteleme avantajından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, yaklaşan Kurban Bayramı ve tatil harcamaları için müşterilerinin bütçesine ve ihtiyacına göre bir çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Müşterilerimiz 48 aya varan vadelerde uygun faizli ihtiyaç kredisi ve 3 ay ödeme ertelemeli taşıt kredisi kampanyalarımızdan bayram sonuna kadar faydalanabilir." ifadesini kullandı.