TEB’den Diş Hekimleri Günü’ne özel avantajlar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB), 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’ne özel bir kampanya kapsamında diş hekimleri için avantajlı ürün ve hizmetler sunacağı bildirildi.



TEB’den yapılan açıklamada, bankanın sunduğu finansal ürün ve hizmetlerin yanı sıra mesleki ihtiyaçlarında ve günlük yaşamlarında avantaj sağlayan özel paketlerle diş hekimlerinin yanında olmaya devam ettiği ifade edildi.



Bankanın 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’ne özel bir kampanya başlattığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 21-25 Kasım'da “İhtiyaç Kredisi”, “Doktor POS”, “Marifetli Hesap”, ” TEB Yıldız Priority Kart”, “Kimliğim Güvende Sigortası” ve “6 kıtada yaklaşık 50 bin ATM’den ücretsiz para çekme özelliği” ile diş hekimlerine ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunulduğu kaydedildi.



Söz konusu tarihlerde “İhtiyaç Kredisi” başvurusu yapan hekim müşterilere yüzde 2,33 faizli, dosya masrafsız kredi imkanı sunulduğu aktarılan açıklamada, “Ayrıca kampanya kapsamında, aralık ayı sonuna kadar TEB’e en az bir adet yeni otomatik fatura talimatı getiren diş hekimleri, 6 ay boyunca tercihlerine göre D&R ya da akaryakıt ödemelerinde 50 liraya varan para iadesinden yararlanabiliyor.” denildi.





-TEB Marifetli Hesap ile birikim imkanı





Hekimlerin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı olmayı hedefleyen TEB’in, 45 gün boyunca geçerli, yüzde 23,5 faiz oranlı “Marifetli Hesap”tan yararlanma olanağı sağladığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“TEB’in hekim müşterileri sliplerin serbest meslek makbuzu yerine geçtiği ve birçok özelliğe sahip “Doktor POS”un imkanlarından yararlanırken, ayrıca “TEB Yıldız Priority Kart” ile kuru temizleme ve motovale hizmetinden restoran harcamalarında yüzde 10 bonus kazanmaya kadar günlük hayatta da çok sayıda ayrıcalığa sahip oluyor. Kimlik hırsızlarına karşı “Kimliğim Güvende Sigortası” sunan TEB’de, CEPTETEB lira/dolar/avro hesabı açan müşteriler ise ücretsiz “fast track” ve 6 kıtada yaklaşık 50 bin ATM’den ücretsiz para çekme imkanından faydalanabiliyor.”





