İSTANBUL(AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), en önem verdiği meslek gruplarından biri olan eczacılara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, hayata geçirdiği “Eczane Destek Paketi” ile nakit akışı yönetiminde de eczacılara destek sunmayı hedefliyor. TEB, Eczane Destek Paketi ile eczacı ile ecza deposu arasındaki nakit akışını kolaylaştırmak için toplu ilaç alımlarında eczacıya, 150 bin TL’ye kadar ödeme vadesine ilave 30 gün öteleyebileceği vade opsiyonu sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, ücret ve komisyon almadan, eczacılarımızın nakit akışlarını daha rahat yönetmesini desteklemek için artı 30 gün vade imkanı sunduklarını kaydederken, "TEB’den Eczane Destek Paketi adı ile duyurduğumuz bu ürün ve hizmetler, Türk Eczacılar Birliği ile bir yıldır süregelen yoğun mesaimiz ve eczacı müşterilerimizin bize verdikleri geri bildirimler ile oluştu. TEB olarak hem günlük nakit akışlarına hem de hayatlarının ileriki dönemlerindeki ihtiyaçlarına aynı anda odaklanan bir paket hazırladık. Eczacılarımızla birlikte sadece bugünü değil yarını da planlamak istiyoruz. Bu nedenle ‘Eczane Destek Paketi ile ürünlerinizi kolayca alın, vade ve ödeme sorunlarınızı TEB ile çözün’ diyoruz” ifadelerini kullandı.



Eczane Destek Paketi ile eczacılar, TEB’in anlaşması olan istediği depodan ürünlerini alabiliyor ve ödemelerini TEB Depo’ya yapıyor. Eczacıların iş sürecini kolaylaştırması planlanan paket ile eczacılar, Eczacı Destek Hesabı’ndaki bakiyelerini, aldıkları ürünleri sattıktan sonra ve hesaplarına para geldikçe kapayabiliyor.

TEB’in Eczane Destek Paketi’ne ek olarak eczacılar için hayata geçirdiği başka ürün ve hizmetleri de bulunuyor. TEB, SGK ödemesini TEB’den alan ve POS’unu aktif kullanan eczacılara, BNP Paribas Cardif AŞ’de açılan bireysel emeklilik hesaplarına koşulun sağlandığı her ay için 170 liralık katkı payı ödemesi yapıyor.TEB, Türk Eczacılar Birliği Yardımlaşma Sandığı garantörlüğünde 60 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlı ticari ve bireysel ihtiyaç kredilerini eczacılara özel olarak masrafsız ve sigortasız sunuyor. Aynı zamanda TEB, SGK ödemesini TEB’den yapan veya POS’unu aktif olarak kullanan eczacılardan mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirecekleri EFT veya havale işlemleri için herhangi bir komisyon da almıyor. TEB, sunduğu fırsatların yanı sıra masrafsız çek karnesi, avantajlı pos fiyatlaması ve pos cihazı ücret muafiyeti ile eczacıların yanında olmaya devam ediyor.



