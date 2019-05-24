TEB'den enflasyona endeksli 2 yeni vadeli hesap

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türk lirası birikim yapan müşterilerine, enflasyona endeksli TL bazlı vadeli mevduat ve enflasyona karşı korumalı TL bazlı vadeli mevduat ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, tüketicileri tasarrufa yönlendirmeye ve mevcut birikimlerinin getirisini maksimum düzeyde tutmaya devam ediyor. Bu noktadan hareketle, Türk lirası ile yapılan birikimleri enflasyona karşı korumak amacıyla "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ve "Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat" ürünleri devreye girdi.

TEB tarafından uygulamaya alınan, "Enflasyona Endeksli TL Vadeli Mevduat" ürünü, müşterilere, hesap açılış tarihinde piyasa koşullarına uyumlu seviyelerde sabit bir vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediyor. 3 aydan uzun vadeli olarak açılabilecek bu üründe, vade sonunda ilan edilmiş güncel yıllık TÜFE oranı + ilave oran ile sabit vadeli mevduat faiz oranını karşılaştırıp bu oranlardan yüksek olanı da doğrudan müşterinin hesabına yatırılıyor.

"Enflasyona Karşı Korumalı Mevduat" ürününde ise müşterilere başlangıçta belli bir faiz oranı taahhüdü yapılmıyor. Ancak, 1 yıl üzeri vadede stopaj kesintisi olmaksızın birikimlerini Türk Lirası mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine, vade sonunda oluşacak enflasyon oranına göre TÜFE + enflasyon marjı veriliyor. 1 yıldan uzun vadeli olarak açılabilecek hesapta; 3 ayda bir faiz ödemesi ya da yıllık faiz ödemesi seçenekleri de bulunuyor.





- "Birikimi olan müşterileri enflasyona karşı daha korumalı hale getirdik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, yeni uygulamaya aldıkları mevduat ürünleri ile tasarrufu ön plana çıkartırken, birikimi olan müşterileri de enflasyona karşı daha korumalı hale getirdiklerini belirtti.

Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat ve Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat ürünlerinin, 1 yıldan uzun vadeli üründe, stopaj oranı uygulanmadığı için enflasyonun üzerinde verilen mevduat primi ile doğrudan reel getiri anlamına geldiğini vurgulayan Mendi, "Yeni ürünlerimiz yabancı para mevduatı olan müşterilerimizi TL’ye geçişe de teşvik edecek ve reel getiri sağlamalarına imkan sunacak." ifadelerini kullandı.

Mendi, TEB olarak sektörde TL tasarrufun önemini vurgulamaya devam edeceklerini ve yeni ürünlerin, bankacılık sektörünün bilanço yapısını destekleyeceğine inandığını kaydetti.