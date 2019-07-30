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TEB'den kredi kampanyası

- TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi: - "Kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantalı paketiyle kolayca karşılayabilecek" - "Diğer bankalardaki kredi borcunu TEB'e transfer edenler de yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanarak ödemelerini düzene sokabilirler"

TEB'den kredi kampanyası
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İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), müşterilerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak ya da kredi borçlarını bankaya transfer etmek isteyenlere yönelik kampanya başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre banka yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi kullanmak isteyen veya kredi borçlarını tek bir yerde toplayıp rahat etmek isteyen müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.

31 Ağustos'a kadar devam edecek kampanya boyunca kredi borcunu TEB'e transfer edenler Findeks notuna göre farklı vadelerde yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB olarak, müşterilerinin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalıştıklarını belirtti.

Bu doğrultuda, müşterilerin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak ya da kredi borçlarını birleştirip rahat etmek isteyenler için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Mendi, "Kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantalı paketiyle kolayca karşılayabilecek. Diğer bankalardaki kredi borcunu TEB'e transfer edenler de yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi kullanarak ödemelerini düzene sokabilirler." ifadelerini kullandı.

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