İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri için 14 Mart Tıp Bayramı'na özel fırsatlar sunuyor.



TEB'in açıklamasına göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürün ve hizmetler geliştiren banka, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mart ayı boyunca doktorları ve tıp fakültesi öğrencilerini özel ayrıcalıklar bekliyor.

Kampanya kapsamında CEPTETEB Mobil Uygulama, çağrı merkezi ve web sitesi üzerinden yapılan başvurularda ihtiyaç kredisi alan müşterilere 6 ay boyunca D&R ya da akaryakıt alışverişlerinde aylık 50 TL'ye varan para iadesi yapılabilecek. Ayrıca, 14-21 Mart'ta kredi kart başvurusu yapıp onaylanan doktor müşterilere ilk 3 ay içerisinde kartından harcama yapmaları durumunda 50 TL bonus verilecek.



TEB, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde olan uzman doktor adayları için de kampanya sunuyor. TUS'a hazırlanan adaylar, hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için 3 ay ötelemeli, avantajlı faiz oranıyla ihtiyaç kredisi alabilecek.