TEB'den yılın ilk yarısında 629,6 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yılın ilk yarısında 629,6 milyon lira net kar elde etti.

TEB'den yapılan açıklamada, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TEB'in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak 101,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 629,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 64,4’ünü oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2019 yılının ilk yarısında toplam kredileri 65,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65,9 milyar TL oldu.

2019 yılının ilk yarısı itibariyle istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 9,8 milyar TL’ye ulaştı.

Sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 16,61 oranına ulaşan bankanın donuk alacak oranı yüzde 5,24 seviyesinde gerçekleşti.

TEB KOBİ Bankacılığı, daha güçlü bir ekonomi ve daha güçlü bir ihracat için tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile imzalanan iş birliği protokolüyle bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajlarından yararlanabilen TİM üyeleri, döviz alım satım işlemleri için de avantajlı fiyatlar elde ediyor.

TEB KOBİ Bankacılığı, ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin yanı sıra uzman dış ticaret bilgilendirme eğitimleriyle ve pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmetleriyle firmaların yurtdışı pazarlarda rekabet güçlerini artırmak üzere katkı sunuyor. Ayrıca iş birliği kapsamında, TİM üyeleri ihracatçılara özel hazırlanmış olan TEB’le Dış Ticaret Platformu’ndan (www.tebledisticaret.com) 2019 yılsonuna kadar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.





- TEB’den yeni birikim alternatifleri

TEB, Türk Lirası birikimi yapan müşterilerine, “Enflasyona Endeksli TL Bazlı Vadeli Mevduat” ve “Enflasyona Karşı Korumalı TL Bazlı Vadeli Mevduat” ürünleriyle yeni birikim alternatifleri sundu. TEB, üç aydan başlayarak bir yıl üzerine kadar vade seçenekleri sunulan mevduat ürünleriyle, enflasyon üzerinde getiri imkanı sağlamak ve birikim yapmak isteyen müşterilerine sunduğu alternatifleri genişletti. Küçük yatırımcının faydalanması için en az giriş tutarı 10 bin TL olarak uygulanan ürünler özellikle TL mevduat sahipleri tarafından ilgiyle karşılandı.

TEB, tasarruflarını günlük olarak ve vadesi bozulmadan değerlendirmek isteyen yatırımcılara sunduğu Marifetli Hesap ürününe yeni özellikler ekleyerek bu alanda farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

“Marifetli Hesap ile herkes biriktirebilir” teması artık 45+45 gün kampanyası ile farklılaşırken, bu kampanyaya dâhil olan tasarruf sahipleri “Hoş geldin” dönemleri içerisinde diğer ürün kullanımlarını artırarak hem ikinci bir “Hoş geldin” dönemi elde ediyor hem de bu dönemlerinde geçerli olan mevcut “Hoş geldin” faizlerine ilave getiri elde etme imkânı kazanıyor.

Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bu özellik ile Marifetli Hesap büyümeye ve tasarruflarını artırmak isteyen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

- TEB Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi 2018’in sonuçları açıklandı

Finansal bilinci yüksek bir Türkiye için toplumun finansal okuryazarlık seviyesini tespit etmenin ve düzenli olarak bu seviyeyi ölçmenin gerekli olduğundan hareketle TEB, toplumun finansal okuryazarlık konusunda kat ettiği mesafeyi görmek ve finansal araçlara erişim durumunu tespit edebilmek için altı yıldır Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyor.

2018 yılına ilişkin hazırlanan Endeks sonuçlarına göre, ülkemizin Finansal Okuryazarlık Endeki 61,5, Finansal Erişim Endeksi ise 47 olarak hesaplandı.

2018’de finansal hizmetlerin tüketiciler tarafından kullanılma oranı yükselirken, hem kadınlarda hem de erkeklerde finansal okuryazarlık seviyesinin de arttığı görülüyor.

TEB, 2012’den bu yana tasarruf ve finansal okuryazarlığa odaklandığı Aile Akademisi çalışmalarıyla toplumun her kesiminde tasarruf bilincinin yaygınlaşmasını ve finansal okuryazarlığın artmasını sağlamaya devam ediyor.

TEB, inovasyon kültürünü geliştirmeye, girişimciliği teşvik etmeye, inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Altı yıldır Girişim Bankacılığı ile özellikle gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik eden çalışmalar yapan TEB, ‘geleceğin girişimcileri’ olan çocukların inovasyon merakından ve potansiyelinden aldığı ilhamla maker hareketini Anadolu’ya yaymak üzere “Minik Maker’lar İş Başında” projesini hayata geçirdi.

TEB, “Bugünün Maker Çocukları, Yarının Girişimcileri!” sloganıyla iki yıl önce başlattığı ve 551 çocuğa ulaştığı projeyle, bu yılın ilk yarısında bin çocuğa maker eğitimi verdi.

Anadolu’daki çocukların büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasının amaçlandığı proje kapsamında bu yıl, Hatay, Antalya, Muğla, Ankara, Ordu, Samsun, Van, Diyarbakır, Mardin ve Kars olmak üzere 10 ilde, devlet okullarında okuyan 8-12 yaşları arasındaki 1000 çocuk maker hareketiyle tanışarak inovasyon dünyasına adım attı.

TEB Kadın Bankacılığı’na Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan ödül Kadınların finansa, bilgiye, koçluğa, mentörlüğe ve pazara erişimlerini kolaylaştırmak için finansal ve finansal olmayan hizmetler sunan TEB Kadın Bankacılığı, kadın patronlara sunduğu finansman çözümlerinin yanı sıra gelişim programları ve işlerini büyütmeleri konusunda verdiği desteklerle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından verilen altın ödülün sahibi oldu.

TEB, dünya genelindeki yaklaşık 53 projeyi geride bırakarak ‘Çevresel ve Sosyal Yenilikçilik’ kategorisinde “Altın Ödül” e layık görüldü.







- TEB’den farklı müşteri segmentlerine yönelik çözümler

TEB, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nde emekliler için hazırladığı kampanya ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine promosyon vermeyi sürdürdü. Avantajlı kampanyasıyla emekli müşterilerine bin TL’ye varan promosyon vererek sektörde fark yaratan TEB, emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı kurdu.

Emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmıyor. TEB şubelerinde öncelikli hizmet, özel faizli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca TEB, tavsiye ederek yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de 100 TL ödeme yapıyor.

"Danışman Banka" anlayışıyla 14 yıldan bu yana KOBİ’leri destekleyen TEB, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi ve KOBİ’lere özel 3 farklı masraf paketini hayata geçirdi. Mikro, Makro ve Dış Ticaret masraf paketleriyle KOBİ’ler, yapacakları seçili işlemler için ayrı bir masraf ödemeden yıl boyunca işlem masraflarını daha avantajlı hale getirecek. Söz konusu masraf paketlerinden cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler faydalanabilecek.