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Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği, 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek" - "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak"

Tebriz-Van tren biletlerinin ücreti belli oldu

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 18 Haziran'da yeniden başlayacak Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliğinin 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirileceğini belirterek, "240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 1 Ağustos 2015'ten beri ara verilen Tebriz-Van tren seferleri için TCDD Taşımacılık AŞ ile İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları arasında mutabakata varıldığını ve yolculuğun yeniden başlayacağını söyledi.

İlk seferler için 18 Haziran'da Tebriz'den, 19 Haziran'da da Van'dan trenlerin hareket edeceğini aktaran Arslan, "Her pazartesi Tebriz'den her salı Van'dan trenler kalkacak. Tebriz-Van hattındaki tren işletmeciliği toplam 4 adet kuşetli vagonla gerçekleştirilecek. 240 kişi kapasiteli tren Tebriz'den Van'a 8 saatte varacak. Bilet ücreti 10,8 avro olacak." diye konuştu.

Bakan Arslan, Türkiye parkurunun 107 kilometre, İran parkurunun da 224 kilometre olmak üzere toplamda 331 kilometre olduğunu bildirdi.

- "Malatya-Elazığ hattında yeni tren seferi"

Arslan, Malatya-Elazığ güzergahında Fırat Ekspresi, Van Gölü Ekspresi ve Güney-Kurtalan Ekspresi'nin hizmet verdiğini anımsatarak, artan yolcu talepleri doğrultusunda bu hatta Malatya Ekspresi isimli yeni bir trenin eklendiğini dile getirdi.

Malatya Ekspresi'nin Malatya'dan saat 06.45'te, Elazığ'dan ise 18.00'de hareket edeceğinin altını çizen Arslan, "236 yolcu kapasiteli modern, konforlu ve klimalı setlerle işleyecek trenlerin ilk seferi arife günü Malatya'dan başlamış olacak." ifadesini kullandı.

Arslan, Malatya-Elazığ hattında tam biletin 11 lira olacağını, gençler için ücretin 5,5 lira olarak belirlendiğini kaydetti.

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Malatya-Elazığ Tren SeferiTebriz-Van TreniUlaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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