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TED Rönesans Koleji Lise öğrencisinden uluslararası başarı

- TED Rönesans Koleji Lise Öğrencisi Busenur Simon, Regent’s Üniversitesi’nin düzenlediği "Fütüristtik Tasarım Yarışması"nda ikinci oldu

TED Rönesans Koleji Lise öğrencisinden uluslararası başarı
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İSTANBUL (AA) - Regent’s Üniversitesi’nin düzenlediği "Fütüristtik Tasarım Yarışması"na katılan TED Rönesans Koleji Lise Öğrencisi Busenur Simon ikinci seçildi.

TED Rönesans Koleji'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere’nin moda tasarımı, pazarlama ve görsel iletişim alanlarında önde gelen üniversitelerinden Regent’s Üniversitesi’nin düzenlediği "Fütüristtik Tasarım Yarışması"na katılan TED Rönesans Koleji lise öğrencisinden uluslararası başarı geldi.

Londra’da bulunan Regent’s Üniversitesinin düzenlediği "Fütüristtik Tasarım Yarışması" başvuruları 5 Kasım 2018-14 Şubat 2019'da alındı. TED Rönesans Koleji Lise 10. sınıf öğrencisi Busenur Simon, yarışmaya “Yaşam için Ayaklan” tasarımıyla katıldı. Çalışmasında doğa sömürücülüğünü konu alan ve pasif agresif bir tasarım çizen Simon, desen, doku ve renk sembolizasyonlarında doğadaki canlılardan esinlendi. Tasarımda fütüristtik giysilerde hayvanların vücutlarını kullanmak yerine, onların eşsiz desenlerini taşıyarak doğadaki canlı hayatının eşitliği ve güzelliğine vurgu yapmak amaçlandı.

Farklı ülkelerden 150 öğrencinin katıldığı yarışmada finale kalma başarısı gösteren “Yaşam için Ayaklan” tasarımı, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Regent’s Üniversitesinde düzenlenen mezuniyet defilesinde sergilenme hakkı kazandı.

Busenur Simon, yarışmanın finalinde de ikinci olma başarısı gösterdi.

Busenur Simon ödülünü Regent’s Üniversitesinin Sanat Bölüm Başkanından aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Simon, "Her zaman iki boyutlu çalışan biri olarak çizimimin gerçek hayatta, üç boyutta bir insanın bedeninde vücut bulması bana geleneksel çizimden farklı bir keyif ve heyecan verdi. Haftalarca doğru kumaşı, uzunluğu, boyayı arayıp detayları boyarken geçtiğini unuttuğum zamanın karşılığını bu ödülle almak, harcanan zamanın geri dönmese de insanı nasıl motive ettiğini gösterdi bana. Aldığım geri dönüşler ve ilgi de açıkçası beni şaşırttı ve çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.



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TED Rönesans Koleji
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