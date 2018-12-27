ANKARA (AA) - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, kurum olarak geçen yıl yaklaşık 4 milyar liralık satışa aracılık ettiklerini belirterek, "Tahminlerimize göre bu yılı 3,5 milyar liralık satışla kapatmayı bekliyoruz." dedi.



DMO'nun Teknopark Ankara'da düzenlediği Tedarikçi Zirvesi 2018 etkinliğinde konuşan Civriz, DMO ve tedarikçi firmaları bir aile olarak gördüklerini söyledi.



Civriz, mayıs ve ağustos aylarında dövizde yaşanan dalgalanmanın alınan tedbirler sayesinde en az zararla atlatıldığını dile getirerek, herkesin daha temkinli olması gereken zorlu bir sürece girildiğini ifade etti.



Gelecek yıla ilişkin bütçenin bir tasarruf bütçesi olduğunu belirten Civriz, genelde altyapı yatırımlarında tasarrufa gidilmesine karşın bunun mal ve hizmet alımlarında tasarruf yapılmayacağı anlamını taşımadığını vurguladı.



Civriz, geçen yıl DMO'nun yaklaşık 4 milyar liralık satışa aracılık ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Geçen yıla göre satışlarımız yaklaşık yüzde 13 düştü. Müşteri sayımız geçen yıl 6 bin 444 iken bu yıl 5 bin 20'ye, 28 bin 500 olan siparişimiz 21 bine inmiş görünmekte. Sektörel olarak baktığımızda bilişim ürün grubunda yüzde 9, hastane donanım ve tıbbi cihazlarda yüzde 5 artış görülürken, mobilyada yüzde 9, iş makinası ve taşıtlarda yüzde 25, dayanıklı tüketim ürün grubunda yüzde 30 azalış olduğunu görmekteyiz. Tahminlerimize göre bu yılı 3,5 milyar liralık satışla kapatmayı bekliyoruz."



Kurum personeliyle DMO'nun daha dinamik, interaktif ve kamu alım sürecinde daha proaktif bir rol üstlenmesi üzerine konuştuklarını aktaran Civriz, DMO'nun pek çok kamu kurumundan farklı olarak bir yanıyla özel sektöre bir yanıyla kamu sektörüne hizmet ettiğini söyledi.



Kurumun bazı dönemlerde hak etmediği eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Civriz, her yapılanma döneminde kapatılması ya da küçültülmesi gündeme gelen DMO'ya bugüne kadar piyasa ekonomisini bozan bir kurum gibi davranıldığını ifade etti.



Civriz, DMO'nun sadece alım-satıma aracılık eden bir kurum olmadığını, günün sonunda Türkiye'nin markalaşmasına nasıl bir katkı sağlayabilecekleri konusunu da tartıştıklarını kaydetti.



- DMO'ya "yerli ürün" çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kamu alımlarının bir ülkenin teknolojik açıdan gelişmesinde kaldıraç etkisi yaptığını söyledi.



DMO'nun bu anlamda Ar-Ge'ye dayalı tedarik gerçekleştirebileceğini söyleyen Özdebir, böylece hem kamunun ihtiyaçlarının karşılanacağını hem de yabancıların Türkiye pazarına saldırısının engelleneceğini bildirdi.



Özdebir, bir işletmenin yıl içindeki alım-satımı arasındaki farkın bilanço karı olarak ifade edildiğini hatırlatarak, "Bu, ülkeler için de geçerlidir. Bir ülkenin döviz gelirleriyle döviz giderleri arasındaki farka cari açık diyoruz. Biz yerli ürünü tercih ediyor olsaydık cari açık vermezdik, başkalarının eline bakmak zorunda kalmazdık. DMO'ya bu konuda görev düşüyor." dedi.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın yeni dünya düzeninin ağırlık merkezi olduğunu belirten Özdebir, "ABD, 'Suriye'den çıkıyorum.' dedi, o boşluğu doldurmamız lazım. Bunun için ekonomik olarak güçlü olmalıyız. Bunun tek yolu cari açık belasından kurtulmak. DMO, lütfen yerlisi olan bir ürünün ithalini satma." ifadesini kullandı.

- "Çin'in 'Bir Yol Bir Kuşak Projesi' iyi analiz edilmeli"

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Türkiye'de başkanlık sistemiyle birlikte ekonomide de yerli ve milli vurgusunun yapılarak üretime önem verilmeye başlandığını söyledi.



Sivil toplum kuruluşları olarak milli üretimi desteklemek ve bunların ihracatını artırmak için gayret gösterdiklerini belirten Erdal, "Medikal sektöründe yerli ürün kullanımı yok denecek kadar az. Yerli medikal ürünlerin yeni şehir hastaneleri başta olmak üzere ülke genelindeki hastanelerde kullanılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.



Erdal, yerli üretimle birlikte ihracatın da çok önemli olduğunu vurgulayarak, ihracat yapan iş insanlarının DEİK gibi kuruluşlara üye olması ve yurt dışına sık sık ziyaret gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.



İhracatta lojistik konusunun önemli olduğunu ve bu konuda Çin'in geliştirdiği "Bir Yol Bir Kuşak Projesi"nin iyi analiz edilmesi gerektiğini dile getiren Erdal, şunları kaydetti:

"Bu projeyle alakalı farkındalık meydana getirip, Çin'in ne yapmak istediğini anlamamız gerekiyor. Londra'dan Çin'e lojistik altyapılarını oluşturup kendi ürettikleri ihraç mallarını kolayca her ülkeye ulaştırma gibi bir stratejileri var. Bundan ben Türkiye'nin çok ciddi manada zarar göreceğini düşünüyorum. Bu konuyla alakalı hala doğru bir bilgi birikiminin olmadığını düşünüyorum."

İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin de toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

DMO'nun yerli ve milli bir yaklaşımla iyi işler yaptığını ifade eden Gültekin, "Bu toplantılar sayesinde ürünlerin çeşitlendirilmesi, ithal edilen veya ülkemizde üretilmeyen ürünlerin piyasasının geliştirilmesinin ekonomimize sunacağı katkıları da konuşuyoruz." dedi.



Gültekin, ülkenin zor bir döneme girdiğine işaret ederek, "Daha önce üretemediklerimizi üretmek için DMO'nun offset imkanları iyi değerlendirilmelidir. İnanıyorum ki sanayicimiz bu imkanları iyi değerlendirecektir." diye konuştu.









