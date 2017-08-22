ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, askeri veya sivil, gökyüzünde uçan her 2 uçaktan 1'inde TEI parçası olduğunu bildirdi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Özdemir Çakacak, TEI Genel Müdürü Akşit'i ziyaret etti.

Çakacak, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir'de görevine ilk başladığı zaman kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Akşit'e teşekkürlerini ileterek, kentin havacılık sektöründe gelişmesine katkı sağlayan TEI yönetimini tebrik etti.

TEI'nin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını söyleyen Çakacak, ürettiği projeler ve kendini devamlı yenileyen teknolojik çalışmalar yapan TEI'yi ülke sanayisine büyük katma değer sağlayan bir kuruluş olarak nitelendirdi.

Çakacak, havacılık alanında Eskişehir'in dünyada söz sahibi haline geldiğini vurgulayarak, savunma ve havacılık alanında faaliyet gösteren firmaların arasındaki eş güdüm ve iş birliğinin bu başarıyı getirdiğini vurguladı.

- "2 uçaktan 1'inde TEI parçası"

TEI Genel Müdürü Akşit de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Askeri veya sivil, gökyüzünde uçan her 2 uçaktan 1 tanesinde TEI parçası var." ifadesini kullanan Akşit, şunları kaydetti:

"Gelen taleplere göre biz de yatırımlarımızı genişletiyoruz. Savunma sanayi alanında bağlı bulunduğumuz TAI'den sonra ihracatta ikinci sıradayız. Eğitim kalitesi yüksek bin 934 çalışanımız var. Kalite açısından 3 bin 672 firma arasında TEI dünyada ilk 5 arasında yer almaktadır. Havacılıkta kullanılan güç sistemleri ve türevleri için küresel ölçekte, rekabetçi, sürdürülebilir ve özgün ürünler tasarlayan, üreten ve servis hizmeti veren lider bir motor şirketi haline gelmek tek amacımız. Yeni nesil üretilen yolcu uçaklarının dünyadaki en büyük tedarikçisi biziz. Bu da bize çok büyük gurur veriyor. Şu an kalitemiz ve üretimimizle dünyada en iyi yerdeyiz. Yan sanayi alanında çalıştığımız firmalarımıza çeşitli eğitimler veriyoruz. Yan sanayiye verdiğimiz destekle iyi bir iş hacmi kazandırıyor, ciddi bir istihdam sağlıyoruz."

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneğinin de kurucu üyelerinden biri olduklarını belirten Akşit, yeni tasarımlar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.



