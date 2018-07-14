TEI milli ürünlerini İngiltere'de sergileyecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu havacılık motorları firması TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Airshow'a özgün ürünleriyle katılacağı bildirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, 16-20 Temmuz'da düzenlenecek Farnborough Airshow’da TEI, ilk çift kademe turboşarjlı dizel havacılık motoru PD170'i, Türkiye’nin ilk milli turboşaft motoru TS1400'ün modelini ve katmanlı imalat teknolojisi ile TS1400 turboşaft motoru için imal ettiği parçaları sergileyecek.

Stantta ayrıca, TEI'nin en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru LEAP için TEI tarafından üretilen 5 kademe blisk de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Global sivil havacılığın yüzde 50'sinden fazlasına ürün ve hizmet sağlayan TEI, dünyanın dev firmalarının yer alacağı Farnborough Airshow'a katılarak hem marka değerini pekiştirecek hem de Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde geldiği seviyeyi sektör oyuncularına gösterecek.