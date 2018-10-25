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TEİAŞ'tan yer altı kablo ihalesi

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 154 kilovoltluk Şemikler GIS S/S - Ataer S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı yapım işi için ihaleye çıkacak. TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

TEİAŞ'tan yer altı kablo ihalesi
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 154 kilovoltluk Şemikler GIS S/S - Ataer S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı yapım işi için ihaleye çıkacak.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kilovoltluk Şemikler GIS S/S - Ataer S/S Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı tesis/yapım ve devreye alma işi uluslararası katılıma açık olarak ihale edilecek.

Teklifler, 12 Aralık 2018 Çarşamba saat 14.00'te TEİAŞ'ın Sefer Kul Toplantı salonunda, teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda açılacak.

İlgililer, tekliflerini, ihale saatine kadar 250 bin avro veya muadili serbest döviz kuru değerindeki geçici teminat ile birlikte sunabilecekler.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, "380 kilovoltluk Çetin HES TM - Siirt TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında projenin güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
IhaleKamulaştırmaResmi GazeteTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ)
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