TEI'de 36 kursiyer işbaşı yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi Programı'na katılan 36 kişi, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) işbaşı yaptı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kursiyerlerin işe başlamaları dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

Meşruiyetini uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarından alan bu haklı harekatın ana amacının bölgedeki terör unsurlarının komşu illere, Türkiye'nin il ve ilçelerine zarar vermesini önlemek ve orada yerlerinden edilmiş masum insanlara huzur ortamı sağlamak olduğunu belirten Çakacak, "Afrin bölgesini Mehmetçiğimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör unsurlarından arındıracak ve orada yaşayan insanlar evlerine dönerek huzur ortamını soluyacaktır." dedi.

Vali Çakacak, Zeytin Dalı Harekatı'nın, orduların milli ve yerli silah ile mühimmatlara sahip oldukça güçlendiğini gösterdiğini dile getirerek, "Bu itibarla hükümetimizin savunma sanayinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsamında yüzde 65'i aşan yerli üretime ulaştık. TEI, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi son derece değerli kuruluşlarımız son teknolojiyi kullanarak ülkemizin güvenliği açısından büyük ve önemli görevler üstleniyor." ifadesini kullandı.

- "Gençlerimizi eğiterek işe alıyoruz"

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit de nitelikli insan gücü yetiştirmenin TEI'nin görevleri arasında olduğunu belirtti.

Gençlere yönelik eğitim programları düzenlediklerini anlatan Akşit, "Gençlerimizi eğiterek işe alıyoruz. Şimdiye kadar 100'ün üzerinde gencimizi TEI bünyesine kattık. Gençlerimiz iş gücüne kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni işçilerin personel kimlik kartları verildi.

Daha sonra Güvenlik Kamera İzleme Merkezinin açılışı ve TEI tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen ambulansın teslimi gerçekleştirildi.