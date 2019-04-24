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TEI'ye iki ödül

- TEI, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından yapılan değerlendirmede iki ödül aldı

TEI'ye iki ödül
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ESKİŞEHİR (AA) - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğince (SASAD) iki ayrı ödüle layık görüldü.

TEI'den yapılan yazılı açıklamada, SASAD'ın Ankara'daki 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen törende, savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren firmalara ödüllerinin verildiği belirtildi.

Şirketin, "En yüksek yurt dışı satışı tutarı" alanında ikinciliğin yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle, iştiraki olan Gür Metal Hassas Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ ile sürdürdüğü "Havacılıkta Kullanılan Titanyum Hassas Döküm Prosesinin Geliştirilmesi (İNCİ) Projesi"yle "Başarılı Ar-Ge çıktıları Veren Firma" ödüllerine layık görüldüğü belirtilen açıklamada, her iki ödülü de TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker'den aldığı ifade edildi.

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EskişehirödülTEI
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