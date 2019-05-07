TEI'ye iki ödül

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), iki ayrı değerlendirmede "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" ve "İnsana Saygı Ödülü"ne layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin "Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması" süreçlerini yürüten insan kaynakları alanında dünyanın önde gelen firmalarından Aon Hewitt, 2018 yılı insan kaynakları faaliyetleri ve süreçleriyle ilgili araştırması sonucunda TEI'ye "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" verdi.

TEI bu başarısının yanında, Türkiye'nin en çok tercih edilen kariyer platformu Kariyer.net üzerinden 2018 yılında aldığı 181 bin 448 iş başvurusuna ortalama 2 gün içinde dönüş yaparak "İnsana Saygı Ödülü" almaya hak kazandı.

Ödülleri, TEI adına Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit aldı.