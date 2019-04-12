"Tek gündemimiz ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek"

MANİSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayide Yerlileşme Programı'na ilişkin, "Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz." dedi.

Varank, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde İnci GS Yuasa'nın yeni nesil fabrikasının açılışına katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Manisa'ya değer katacak bu yeni fabrikanın açılışında yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

120 milyon liralık yatırımla faaliyete geçen fabrikanın Türk-Japon iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Varank, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluğun bu ortak yatırımla daha da perçinlendiğini ifade etti.

Fabrikada ileri teknoloji "start stop" araç aküleri ve otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en yüksek kalitede yeni nesil aküler üretileceğini dile getiren Varank, ürünlerin yüzde 60'ının ihraç edileceğini bildirdi.

Varank, yüksek teknolojili, dış ticaret hacmini artıracak yatırımların artmasını istediklerini belirterek, "Bunun için de yatırımcı ve üreticilerimizi aktif bir şekilde destekliyoruz. İnci GS Yuasa da bakanlığımızca sunulan imkanlardan faydalandı.Yatırım teşviklerimiz, Ar-Ge merkezi desteklerimiz ve TÜBİTAK hibeleri firmanın bugünlere gelmesinde önemli bir rol oynadı." diye konuştu.

Bakanlık olarak sanayicilerin üzerindeki yükleri azaltmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Hiç şüphe yok ki sanayi sektörü, güçlü büyümenin ve nitelikli istihdamın lokomotifi. Buradan hareketle, sektörü desteklemek adına çok somut adımlar atıyoruz. İstihdam desteklerimiz güçlü bir şekilde sürüyor. Aralık 2020'ye kadar işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödüyoruz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam ederseniz bu süre 18 aya çıkıyor. Nisan sonuna kadar her bir ilave istihdamınızın 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor."

- Yeni Ekonomi Programı

Yeni Ekonomi Programı'na değinen Bakan Varank, programın "Yapısal Dönüşüm Adımları" başlığında Sanayide Yerlileşme Programı'nın doğrudan kendilerinin sorumluluğunda hayata geçirileceğini ifade etti.

Varank, "Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz. Bu sistemde alıcı ve satıcıyı eş anlı destekleyeceğiz, böylece ölçeklendirme sorununu aşmayı ümit ediyoruz. Yine sistemimiz yerli katma değeri esas alacak." dedi.

- "Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir"

Bakan Varank, kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı ve üretimi çeşitlendirerek ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Elbette ki bu çok paydaşlı bir süreç, hem kamudaki hem de özel sektördeki tüm muhataplarımızın değerlendirme ve önerilerine kulak veriyoruz. Çok yapıcı, üretken ve verimli bir iş birliği ruhu oluşturduk. Mayıs ayında kamuoyuyla tüm detayları paylaşacağız. Ortak akılla şekillendirdiğimiz bu politikanın üretim dinamiklerimize güçlü bir destek katacağını düşünüyorum. Günün sonunda ülkemiz sanayisi kazansın istiyoruz. Tabii bunu derken şunu da ayrıca vurgulamam gerek, programımızın adı yerlileşme ama bu, yabancılara kapımız kapalı anlamına gelmiyor. Biz üretimdeki yerli katma değerin payını artırmanın peşindeyiz. Dolayısıyla ülkemizde üretim yapan yerli ya da yabancı her kim olursa olsun bizim için eşit öneme sahip olmaya ve imkanlardan eşit ölçüde faydalanmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'de üreten herkes bizim için yerlidir."

- "Yatırımları özendirmek istiyoruz"

Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Varank, "Kalkınma önceliklerimiz çerçevesinde özel sektör dinamikleri ve taleplerini dikkate alarak yatırımların hızlandırılmasına yönelik tedbirleri almaya devam edeceğiz. Atacağımız başka bir adım da mevcut teşvik sisteminin etkinliğini artırmak.Yatırım teşviklerimizde yerli katma değere ve teknoloji yoğunluğu yüksek işlere öncelik vereceğiz. İlk kez yatırım yapacak firmaları ve öz sermaye yatırımlarını özendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kamu-özel sektör iş birliğiyle Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını ve açık kaynak kodlu yazılımlar yoluyla yazılım lisans maliyetlerinin yükünü hafifletip dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedeflediklerini anlatan Varank, şöyle dedi:

"Daha da önemlisi, bu platform hem bugünkü ihtiyaçlarımızı hem de geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere büyük bir yazılımcı ekosistemi inşa etmemizi sağlayacak. Yapay zeka, büyük veri ve blok zincir alanlarında stratejilerimizi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yakın iş birliği halinde hazırlıyoruz."



Bakan Varank, nitelikli iş gücünün yetişmesiyle ilgili iki çok önemli vizyoner politikayı hayata geçirdiklerini, "Sanayi Doktora Programı" ve "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"nın bugüne kadar benzeri görülmemiş reformlar olduğunu ifade etti.

Her iki programa da araştırmacılardan yoğun talep geldiğini, bu araştırmacıların katkıları sayesinde akademik birikimin sanayiyle ve üretimle kucaklaşacağını dile getiren Varank, bu reformların Türkiye'yi üretimde yapısal dönüşüm hedefine bir adım daha yaklaştıracağını bildirdi.

- "Yönümüz katma değerli üretimdir, istihdamdır"

Türkiye'nin yerel seçim sürecini geride bıraktığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Şimdi Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Biz bu dönemi reform ve atılım dönemi olarak görüyoruz. Bu yeni dönemde hedeflerimize odaklanacağız. Tek bir gündemimiz var, ekonomimizi güçlendirmek, Türkiye'yi büyütmek. Bu yolda adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Milletimizin refahını yükseltecek, her alanda bağımsızlığımızı pekiştirecek politikalar üretmeye devam edeceğiz. Şunu açık ve net ifade etmek istiyorum, Türkiye olarak yönümüz katma değerli üretimdir, istihdamdır. Bu hedefimizden bir milim bile sapmadan inşallah Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız."