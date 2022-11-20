Tek hedefi ihracatçıyı MESUT etmek

Türkiye’de son dönemde ihracatı artırmak için var gücü ile çalışan kurumlar var. Bu kurumlar bünyesinde yer alan iş insanları dünyanın dört bir yanında ürün satmak için mücadele ediyor. İhracatı artırma mücadelesinde öne geçen kurumlardan biri de Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)… Başkanı Mesut Öksüz ve yönetim kurulu ihracat için çok önemli adımlar atıyor son dönemde. En son dünyanın 3. Avrupa’nın 2. Büyük fuarını gerçekleştirdiler. Sektörün başkanı Ali Kopuz başta olmak üzere Çetin Tecdelioğlu, Murat Kolbaşı, İsmail Erdoğan, Yavuz Eroğlu gibi önemli isimler bu etkinliğe tam destek vermişti.

Sonra bugüne kadar gündemde olmayan biri konuya el attılar. Ticaretin kalbi sayılan İSTOÇ’un dünyaya açılmasını gündeme aldılar. Ve çok başarılı bir etkinlik yaparak İSTOÇFEST’in gerçekleşmesi için İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar ile işbirliği yaptılar. Başkan Ahmet Acar bu etkinlikle bakın neler söylüyor:

“Çin Yiwu’dan sonra dünyanın ikinci toptan ticaret merkeziyiz. 45-50 ülkeye sadece 3 saatlik uçuş mesafesinde bulunan tek ve en büyük merkezi olmanın avantajını yaşıyoruz. Bundan 20 yıl kadar önce satılan ürünlerin yüzde 80’i ithalken, bugün gururla yüzde 80’in yerli üretim olduğunu söyleyebilirim. Afrika’ya, Ortadoğu’ya, Asya’ya ticaretimizi geliştirdik çünkü stratejik konumumuzun farkındayız.”

Bu arada çok yakından ihracatı geliştirmek için İSTOÇ’te yeni etkinliklerin gündeme gelmesi söz konusu olacak. Bu konuda çok önemli çalışmalar yapıldığını duyuyoruz.

Bu arada Rusya’ya yapılan çıkarmayı da belirtelim ve Mesut Öksüz’ün 1-4 Aralık tarihlerinde yapılacak Antalya Zirvesi ile ilgili verdiği çok önemli bilgiyi paylaşalım:

“Antalya’ya dünyanın dört bir yanından alıcılar gelecek. Bunu bütün üyelerimiz biliyor. Ama en önemlisi son dönemde yeni ihracat kapımız haline gelen Suudi Arabistan’ın 312’den fazla marketi bulunan Al-Othaim Grubu katılıyor. Bu grup çok büyük alımlar yapıyor. Üyelerimiz açısından çok önemli bir gelişme. Başka sürprizlerimiz de olacak. Ama en önemlisi bu. İhracata büyük katkısı olacak.”