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Tekfen Holding, SOCAR ile mutabakat zaptı imzaladı

- Tekfen Holding ile SOCAR arasında yeni bir üretim tesisi yapımı ile mevcut ve yeni üretim tesislerinin ürünlerinin pazarlanmasını da kapsayacak bir iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak üzere mutakabat zaptı imzalandı

Tekfen Holding, SOCAR ile mutabakat zaptı imzaladı
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İSTANBUL (AA) - Tekfen Holding ile SOCAR arasında, bin 200 ton amonyak ve 2 bin ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ile mevcut ve yeni üretim tesislerinin ürünlerinin pazarlanmasını da kapsayacak bir iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak üzere mutakabat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Tekfen Holding AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Tekfen Holding ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) arasında, günlük bin 200 ton amonyak ve 2 bin ton üre kapasiteli yeni bir üretim tesisi yapımı ile mevcut ve yeni üretim tesislerinin ürünlerinin pazarlanmasını da kapsayacak bir iş birliğine yönelik çalışmalar yapmak üzere mutakabat zaptı imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, bahsi geçen ünitelerin EPC (mühendislik, satınalma ve inşaat-montaj) bazında yapımında Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinin olası görev alması, yeni tesislerde üretilecek ürünlerin Türkiye pazarında satış, pazarlama ve dağıtımının bağlı ortaklıklarımızdan Toros Tarım'ın geniş bayi ağının kullanılarak yapılması ve ayrıca katma değer yaratacak yeni ürünlerin geliştirilmesi ve bunların dünyanın farklı bölgelerinde pazarlanması olanaklarının değerlendirilmesi, yeni tesislerin yapılmasına kadar geçen sürede mevcut tesislerde yapılan üretimin satış, pazarlama ve dağıtımında Toros Tarım'ın olası rol alması, SOCAR ve Tekfen'in yeni tesislerde belli bir ortaklık payına sahip olması konularında detayların belirlenmesi için bir çalışma grubu oluşturularak, nihai anlaşmanın tesis edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır."

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SOCARTekfen Holding
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