Tekfen Holding'den 2018'de 1,4 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - Uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve üretim, limancılık ile gayrimenkul geliştirme alanlarında 63 yıldır faaliyet gösteren Tekfen Holding, 2018 yılında yüzde 82 artışla 1 milyar 402 milyon lira net kar elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Tekfen Holding, büyüme ve karlılığını 2018 yılında da sürdürdü. Küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen grup, 2018 yılında önceki yıla göre, yüzde 62 artışla konsolide bazda 12 milyar 147 milyon lira ciro, yüzde 49 artışla 1 milyar 501 milyon lira faiz, vergi, amortisman öncesi kar (FAVÖK) ve yüzde 82 gibi önemli bir artışla 1 milyar 402 milyon lira net kar gerçekleştirdi.

Tekfen Grubu'nun aktif büyüklüğü 12 milyar 36 milyon lira, öz kaynak büyüklüğü ise 4 milyar 424 milyon liraya ulaştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, "2018 yılını, tüm dalgalanmalara rağmen ana iş kollarımızın çoğunda, ciro ve karlılık hedeflerimizi aşarak, kayda değer bir ticari başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.





- "Ar-Ge'ye önemli ölçüde yatırım yapacağız"





2018 yılının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dalgalanma ve belirsizliklerle geçtiğini kaydeden Gigin, bu belirsizliklere rağmen Tekfen Grubu'nun yılı başarıyla tamamladığını belirtti.

Gigin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finansal başarımızda, yaklaşık 20 bin kişilik büyük Tekfen ailesinin her bir ferdinin alın ve akıl teri var. Gerek mali gerekse kurumsal hedeflere ulaşmak adına önemli adımlar attık. BİST 30 Endeksi'nde yüzde 46,81 gibi yüksek bir halka açıklık oranıyla işlem gören Tekfen Holding hissedarlarına ticari başarı yaratmakla sorumlu olduğumuz kadar, kendimizi, ülkemize sağladığımız istihdam, yurt dışı müteahhitlik ve gübre ihracatıyla sağladığımız döviz girdisi sayesinde cari açığın azalmasına olan katkılarla da sorumlu hissediyoruz. Bunları yaparken, sürdürülebilir iş anlayışı çerçevesinde Tekfen için en temel şartlarımız olan, işçi sağlığı ve güvenliği ile faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirme düsturuyla hareket ediyoruz. CDP'nin gerek İklim Değişikliği gerekse Su Güvenliği Programları'na daha yeni dahil olduğumuz ilk yıllarda B bandında değerlendirilmemiz, sürdürülebilirlik konusunda kısa sürede kat ettiğimiz mesafeyi de göstermektedir.

Önümüzdeki 10 yılda mevcut değerlerimize sadık kalarak bir yandan halihazırdaki işlerimizi genişletmek ve buna ilaveten sürdürülebilir büyümeyi ve kara katkısı olacak yeni iş ve sektörleri portföyümüze katarak mevcut 3 faaliyet alanımızı 6’ya çıkarmayı, diğer yandan ise satış gelirlerimizi 50 milyara yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca başta mühendislik, tarım ve imalat alanlarında Ar-Ge'ye önemli ölçüde yatırım yapacağız."

Dünyada belirsizliğin yeni normal olduğu bir ortamda ticari başarı elde etmenin sadece hedef, gönül ve iş birliğiyle mümkün olduğunu kaydeden Gigin, Tekfen Holding'in gelecek performanslarında da bu yaklaşımın yol gösterici olduğunu belirtti.





- "Konsolide gelirde en yüksek pay, Tekfen Taahhüt Grubu'ndan"





Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili ise Tekfen Holding'in, konsolide gelirde en yüksek payını, Tekfen Taahhüt Grubu'ndan aldığını kaydetti.

Konsolide gelirleri içinde ikinci en yüksek paya sahip olan Tarımsal Sanayi Grubu'nun en büyük şirketi konumundaki Toros Tarım'ın, döviz kurlarının çok hızlı yükseldiği 2018 yılında mali başarıyı yakalayabilmiş olmasının son derece önemli olduğunun belirten Birgili, Toros Tarım'ın 2018 yılında tarihinin en yüksek ihracat tonajına ulaştığını da kaydetti.

Birgili, Samsun fabrikasında gübre üretiminde kullanılan ve önceleri ithal yoluyla temin edilen ara maddenin imal edilmeye başlanmasıyla, cari açığın azaltılmasına katkı verdiklerini belirtti.

Birgili, "Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu'nun, yurt içinde yaşanan sektörel daralmayı aşmak adına, 20 yıllık birikimini yurt dışında değerlendirme kararıyla, ilk kez Almanya'nın Berlin kentinde bir proje üstlendik ve bunun yeni pazar arayışlarında bir ilk adım oldu." ifadelerini kullandı.