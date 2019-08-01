Tekfen Tarım ve Sabancı Üniversitesi iş birliğine gidiyor

İSTANBUL (AA) - Tekfen Tarım, geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, tarımsal alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunmak, yeni teknolojiler ve inovasyonlar geliştirmek amacıyla Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ile iş birliğine imza attı.

Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarım, SUNUM ile iş birliği protokolü imzaladı. İş birliği protokolüyle tarımsal ürünlerin üretimine ve süreçlerine yönelik nanoteknoloji ve biyoteknoloji temelli moleküler düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Türkiye'nin insanına ve toprağına duydukları inancın yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sahip olduğumuz teknoloji ve deneyimli insan kaynağı ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaktayız. SUNUM ile birlikte gerçekleştireceğimiz yüksek teknolojili Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektörüne liderlik etme hedefimiz var. Bu iş birliği bizlere çalışmalarımızda güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tekfen Tarım olarak, Adana Agripark tesislerinin Ar-Ge merkezi olarak yetkilendirildiğini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Adana'da faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin ilk ve sayılı teknolojik tarım merkezlerinden biri olan Tekfen Tarım Adana Agripark tesislerimizde pek çok çalışma sürdürüyoruz. Bu iş birliği ile hem bizim hem de SUNUM'un deneyimleriyle tarım için önemli bir sinerji yaratılacağına inanıyorum. Yerli tarımsal üretimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Doku kültürü faaliyeti sayesinde 'bitkicik' seviyesinde başlayan bitkisel üretimle, marketlerin rafında yer alan meyveye kadar uzanan geniş bir yelpazede tarım ve gıda entegrasyonunu gerçekleştirerek değer zincirinin son halkasına kadar organik ve inorganik yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. SUNUM'un sahip olduğu teknolojik imkanlar ve bilgi birikimi ile bu hedefimize ulaşmak için büyük mesafe kat edeceğiz."

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan da SUNUM olarak, nano malzemeler temelinde yaşam bilimleri, enerji, savunma ve gıda, tarım, su, çevre alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "SUNUM-Tekfen Tarım iş birliği; Türkiye'ye, önümüzdeki dönem ivme kazanacak gelişim alanlarından biri olan tarımsal üretimde, sosyoekonomik katma değeri yüksek çıktıları kazandıracaktır. Sosyal ve ekonomik katma değer yaratma ve bilgiyi toplum içinde yayma misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerimizi yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkenin ve yerel sanayinin ihtiyaçlarına ve önceliklerine yönelik olarak sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.