Tekirdağ ihracat hedefini büyüttü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, "Bu yılın sonunda ihracatın geçen yıla göre yüzde 12'lik artışla 815 milyon dolar civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz." dedi.

Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın, yaptığı ticaretle ülkenin büyümesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin dış ve iç ticaret hacminin büyüdüğünü, bunun da ülkenin ekonomik olarak gelişmesine katkı sunduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, 2016 yılında 146 ülke ve 10 serbest bölgeye ihracat yaptı. Bu sayı ile toplam 156 ülkeyle ticaret yapmış olduk. Tekirdağ'ın toplam dış ticaret hacmi 2016 yılında 722 milyon 909 bin 42 dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 2017 arasında ise ihracatımız 396 milyon 953 bin 100 dolara ulaştı. Bu yılın ilk altı ayında ise ihracatımız yaklaşık 44 milyon dolar arttı. Kentimiz 2016 yılı verilerine göre Türkiye'nin ihracat potansiyeli açısından en verimli 20'nci kenti olmuş durumda. 2017 yılı ocak-haziran ayında da 20'nci sıradaki yerimizi koruduk."

Günay, ayrıca Türkiye ihracatının yüzde 0,55'lik kısmını Tekirdağ'ın gerçekleştirdiğini anlattı.

Tekirdağ'ın en çok ticaret yaptığı ülkenin hem 2016 yılı hem 2017 verilerine göre Almanya olduğunu aktaran Günay, "Bu yılın sonunda ihracatın geçen yıla göre yüzde 12'lik artışla 815 milyon dolar civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz. Sanayi ürünleri arasında en çok ihraç edilen ürünler arasında yüzde 33,8 ile orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 29 ile orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 33,2 ile düşük teknolojili ürünler yer alıyor." diye konuştu.