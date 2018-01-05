Tekirdağ Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesi sonuçlandı

ANKARA (AA) - Türkiye Denizcilik İşletmesi AŞ'ye ait Tekirdağ Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesini 347 milyon 100 bin lira teklif veren Ceynak Lojistik Ticaret AŞ kazandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye, teklif sahipleri Ceynak Lojistik Ticaret AŞ ile Sınırlı Sorumlu 1 No'lu Tekirdağ Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin temsilcileri katıldı.

İhalede, kapalı zarfta elemesiz tekliflerin alınmasının ardından açık artırma aşamasına geçildi.

İhalenin başlangıç tutarı 347 milyon lira, artırım aralığı ise 100 bin lira olarak belirlenirken, Sınırlı Sorumlu 1 No'lu Tekirdağ Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ilk turda ihaleden çekildi.

Böylece ihaleyi 347 milyon 100 bin lira teklif sunan Ceynak Lojistik Ticaret AŞ kazandı.