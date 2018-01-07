Tekirdağ Limanı’nın yeni sahibi Ceynak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı’nı ikinci defa ihaleye çıkardı. İhaleyi, açık artıma yolu ile 347 milyon 100 bin lira teklif veren Ceynak kazandı. Ceynak, Türkiye’de liman işletmeciliğindeki tecrübeli geçmişi ve başarılı projeleri ile tanınan bir lojistik firması.

2010 yılında yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihalede Samsun Limanı’nın işletme hakkını 36 yıllığına devralmış olan Ceynak, Tekirdağ Limanı ile birlikte işletmeleri arasına ikinci limanı da dahil etmiş oldu.

Cey Şirketler Grubu’nun “amiral gemisi” olan Ceynak, Türkiye’nin en büyük antrepo işletmecisi olup; Türkiye’nin her büyük limanı çevresinde antrepoları, likit tankları ve hububat siloları bulunan Ceynak, liman işletmeciliği konusunda oldukça başarılı bir performansa sahip.

Samsunport adı ile işlettiği Samsun Limanı’nı Karadeniz’in yıldızı haline getiren Ceynak, Samsun Limanı’nı aynı zamanda birçok uluslararası ödül ile de tanıştırdı.

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Tekirdağ Limanı ihalesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin yatırıma ihtiyacı olduğu şu dönemde yatırım yapmayı vatani bir görev addederek ihaleye girdik. Ülkemizin geleceğine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız.

Samsun Limanı’nı nasıl Karadeniz’in en önemli lojistik üssü yapmışsak; Tekirdağ Limanı’nı da teknoloji ile donatacağız ve en kısa sürede İstanbul dahil Trakya Bölgesi’nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına dair tüm ihtiyacını karşılar hale getireceğiz.”

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Ali Avcı, elde ettikleri tecrübelerin kendilerini uluslararası arenada da liman işletmeciliğine ilgi duyar hale getirdiğini belirtti ve “Önümüzdeki günlerde bir Avrupa Liman İşletmeciliğini satın aldığımızı duyarsanız şaşırmayın” ifadesini kullandı.

Ceynak hakkında özet bilgi:

Cey Şirketler Topluluğu’nun “amiral gemisi” olan Ceynak, 1969 yılından bu güne tam yarım asra yakın bir süredir lojistik sektöründe faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin dış ticaretinin yoğun olduğu her liman şehrinde Lojistik Terminalleri bulunan ve işi gereği limanlarla iç içe çalışan Ceynak, lojistiğin bir parçası sayılan liman işletmeciliğinde de ihtisas sahibi oldu. Cey Şirketler Grubu liman işletmeciliğinde elde ettiği tecrübeyi değerlendirip ihaleye girdi ve 2010 yılında Karadeniz’in en büyük limanı olan Samsun Limanı’nın işletme hakkını Özelleştirme İdaresi’nden 125.200.000 dolar karşılığında 36 yıllığına devraldı.

Cey Şirketler Grubu, Samsunport adını verdiği limana hiç vakit kaybetmeden 40 milyon dolar civarında yatırım yapıp tamamen yeniledi ve limanı teknoloji üssü haline getirdi. Samsunport bugün Türkiye’nin en verimli ve örnek limanlarından biri olduğu gibi bölgenin kalkınmasına da önemli katkı sağlayan ekonomik bir aktör haline geldi.

Cey Şirketler Grubu’nun faaliyetleri arasındaki lojistiğin kara ayağı Ceynak ile zaten çok güçlüydü. Samsunport ile lojistiğin deniz ayağını da tamamladı ve sektörde sağlam adımlarla ilerlemeye başladı. Tekirdağ Limanı ile birlikte daha da güçlenen Cey Şirketler Grubu için artık uluslararası arenaya açılma ve Türk bayrağını yabancı ülke limanlarında da dalgalandırma zamanı geldi.

Grubun yatırımları arasında İstanbul, Kocaeli, Mersin, Hatay, Samsun, İzmir de lojistik terminalleri bulunmaktadır. Ayrıca İskenderun’da 300.000 metreküp kapasiteli Sıvı Tank Terminali projesi ile Adana Ceyhan’da 180 bin ton, Tekirdağ Mahramlı’da 50 bin ton olmak üzere 230 bin ton kapasiteli lisanslı tahıl depolama tesislerini de inşa etmeye başladı.

Cey Şirketler Grubu, Mersin Serbest Bölgesi kurucu ve işletici şirketi (MESBAŞ), Samsun Serbest Bölgesi kurucu ve işletici şirketinin (SASBAŞ) ortağıdır.

Cey Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ceynak A.Ş. dışındaki şirketler ise şöyle: Samsunport A.Ş., Ceysan A.Ş., Ceyport A.Ş. ve Ceymar A.Ş.

Tekirdağ Limanı hakkında özet bilgi:

130 bin metrekarenin üzerinde bir terminal alanına sahip olan Tekirdağ Limanı, 2 bin 100 metre iskele uzunluğuna sahip. Limanda genel kargo, sıvı ve dökme yük kabul ediliyor. Avrupa’yı Asya’ya bağlayan demiryolu feribotu da bu limanı kullanıyor. Feribota bağlanan demiryolu, sınırlı olarak liman için de kullanılabiliyor.

Tekirdağ Limanı yıllık 3 milyon ton dökme yük ve 300 bin TEU/yıl elleçleme kapasitesiyle bölge sanayisine geniş imkânlar sunuyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1997 yılında Akkök Grup’a 30 yıllığına kiralanan liman, işletmesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanım izni işlemlerindeki sorunlar nedeniyle 2012 Şubat ayında yılında faaliyetini durdurmuş ve mart ayında tekrar Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredilmişti.

Akkök Grubu 2012’nin Mart ayında limanı Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) iade etti. Limanda faaliyetin durması üzerine yapılan ihale sonucu Ceynak 2013 yılından itibaren liman operasyon hizmetlerini yapmaya başlamış olup halen hizmet vermeye devam etmektedir.