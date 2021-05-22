Tekirdağ önderlik edecek ekonomiyi kadınlar konuşacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarına bu defa kadın girişimciliği damga vuracak. Uzun süredir oda ve borsa başkanları ile ekonomi gazetecilerinin biraya gelerek gerçekleştirilen toplantılar adeta zirve şekline dönüşüyor.

22 Mayıs cumartesi saat 16.00’da yapılacak toplantıda konuklar Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB )Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk olacak. Cengiz Günay’ın aynı zamanda TOBB’da Kadın Girişimcilerle ilgili Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Dolayısıyla Türkiye Ekonomi Konuşuyor toplantılarının bu defa ki bölümünde kadın girişimciliği konuşulacak.

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantıları alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği&nin pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına dönük çalışmaları kapsamında gündeme geldi.

Bilindiği gibi EGD önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Son olarak Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun destekleri ile EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunacağı 22 Mayıs 2021 Cumartesi saat 16.00’da, TOBB YK Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve San.Odası Başkanı Cengiz Günay ve TOBB KG Başkanı Nurten Öztürk'ün katılacağı toplantının son bölümü soru yanıt olarak değerlendirilecek.

EGD Temsilcileri Koordinatörü Şener Meral toplantıya aşağıdaki linkten katılmanın münkün olduğu biglisini verdi:

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https://us02web.zoom.us/j/87337791593?pwd=SCtWREVudElWUmphV0RUVVVLdkM5UT09

Meeting ID: 873 3779 1593 - Passcode: 023558