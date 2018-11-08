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Tekirdağ, Trakya'nın ihracatında lider

- TİM tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarına göre Tekirdağ, 88,3 milyon dolarla Trakya'nın en fazla ihracat gerçekleştiren kenti oldu

Tekirdağ, Trakya'nın ihracatında lider
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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan eylül ihracat rakamlarına göre Tekirdağ, 88,3 milyon dolar ileTrakya'nın en fazla ihracat gerçekleştiren kenti oldu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Trakya'nın sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti.

Tekirdağ'ın Trakya'nın sanayi lokomotifi bir kent olduğunu belirten Şahin, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ eylül ayında 88,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur." ifadelerini kullandı.

Şahin, bölgede eylül ayı içerisinde Tekirdağ'da 19, Kırklareli'de 10, Edirne'de ise 48 şirket kurulduğunu, Tekirdağ'da 1, Kırklareli'de 3, Edirne'de ise 6 şirketin kapandığını aktardı.

Tekirdağ'ın artan ihracat kalemlerindeki en büyük payı sanayinin oluşturduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 7,7 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne'de de geçen yılın aynı dönemine göre 10,1 artış oldu. Eylül ayında Edirne'de 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2018 eylül ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Malezya olduğunu görüyoruz. Malezya'yı Almanya, Bulgaristan ve Hollanda takip etmiştir. Tekirdağ ise en çok Almanya'ya ihracat yaptı."

Şahin, Tekirdağ'ın eylül ayı ihracatının yüzde 99'u sanayi, Kırklareli'nin ihracatının yüzde 79'unu tarım ve hayvancılık ile yüzde 21'ini sanayi, Edirne'nin ihracatının ise yüzde 64'ünü sanayi, yüzde 36'sını tarım ve hayvancılık ürünlerinin oluşturduğunu bildirdi.

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IhracatMahmut ŞahinTekirdağTrakya
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