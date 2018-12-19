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Tekirdağ'da "Reel Sektör, Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısı yapılacak

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliğinde, "Reel Sektör, Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısı düzenlenecek.Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan...

Tekirdağ'da
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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) iş birliğinde, "Reel Sektör, Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme" toplantısı düzenlenecek.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan açıklamaya göre toplantı, TSO ile Tekirdağ Ticaret Borsası ev sahipliğinde, 24 Aralık'ta, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulundaki bankaların genel müdür veya genel müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, Tekirdağ'ın önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağını belirterek, toplantının Tekirdağ, Trakya ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


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TekirdağToplantıTürkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Ile Türkiye Bankalar Birliği
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