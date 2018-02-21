TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Fındıklı, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, dünyanın 'Türkiye'nin büyümesi hayal' dediği dönemde aldığımız tedbirlerle son çeyrekte 11 küsur büyüme yakaladık." dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığının "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu", Tekirdağ'da gerçekleştirildi. Bir oteldeki etkinliğin ilk oturumuna partililer, ikinci oturumuna iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Fındıklı, forumda yaptığı konuşmada, makro ekonomiyle bu kadar uğraşırken, dünyayla uğraşırken, "Şehirler büyümeden ne kadar pay aldı, gerçekten pay aldılar mı?" bunu anlamak için, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" çalışmasını başlattıklarını söyledi.

AK Parti hükümetinin 16 yıldır iktidarda olduğunu ve ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Fındıklı, "Bütün teşkilat mensubu arkadaşlar, halkın refahını, özgürlüklerini, imkanlarını arttırabilmek adına gayret sarf ediyor. Makro ekonomik düzeyde Türkiye'nin ekonomisini daha da ileriye taşıyabilmek, 3 bin dolarlardan 11 bin dolarlara kadar gayri safi milli hasılayı çıkartmak için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

- "Ekonomimiz yoluna devam ediyor."

Fındıklı, hem dünya ekonomisini hem de Türkiye ekonomisini çok yakından takip ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, dünyanın 'Türkiye'nin büyümesi hayal' dediği dönemde aldığımız tedbirlerle son çeyrekte 11 küsur büyüme yakaladık. Bu yılın sonu itibariyle de Mart ayında açıklanacaktır, 2017'de bir sürü felaketlere rağmen yüzde 7'nin üzerinde bir kalkınma sağlamış olduk. Afrin harekatıyla da beraber bu yakın zamanda yaşadığımız süreci gözden geçirdiğimizde bunca belaya, bunca hadiseye rağmen ekonomimiz sağlam temeller üzerinde gidiyor. Almış olduğumuz tedbirlerle ekonomimiz yoluna devam ediyor."

AK Parti'nin, "Durmak yok yola devam" çalışma prensibiyle hareket ettiğini ve sahadaki çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Fındıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da yaptığımız bir toplantıda Avrupa'dan gelen bir yatırımcı şunu söyledi; 'Avrupa artık (Türkiye'de güçlü bir lider var, Türkiye güçlü bir ülke) denmeye başladı." Evet Türkiye güçlü. Ekonomisi de lideri de siyaseti de istikrarı da güçlü. Bu çalışmada maksadımız, şu devam eden projelerimizi 2019 seçimlerine kadar hızlandırmak ve onları artık gündemimizden çıkartmak. Bizim bu yapmış olduğumuz çalışmada çıkan özet ve sonuçlar sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edilecek."

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel ise forumun, kentlerin gelişimi açısından ve gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.















