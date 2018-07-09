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Tekirdağ'daki tren kazası

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum"

Tekirdağ'daki tren kazası

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Palandöken, Çorlu'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağolsun. Elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Aynı kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok fazla kayıp verdiğimiz böyle kazaların bir daha yaşanmamasını Allah'tan diliyorum."

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Bendevi PalandökenTekirdağ'daki Tren KazasıTESK
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