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Tekirdağ'daki tren kazası

- TCDD Genel Müdürlüğü: - "Kazayla ilgili teşekkülümüz tarafından kamuoyuyla paylaşılmış herhangi bir rapor bulunmamaktadır"

Tekirdağ'daki tren kazası

ANKARA (AA) - TCDD Genel Müdürlüğünce, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşları ve internet sitelerinde, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki demiryolu hattında meydana gelen kazayla ilgili "TCDD Raporu" adı altında haberler yayınlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, söz konusu kazayla ilgili teşekkül tarafından kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir raporun bulunmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇorluTCDD Genel MüdürlüğüTekirdağTren Kazası
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