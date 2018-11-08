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Tekirdağ'dan Irak'a yerli buğday ihracatı

- Tekirdağ'da faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanı Gülseren Aygun: - "Tohuma sahip olan dünyaya sahip olacak. Gelişmiş ülkeler, dünya genelinde yüksek katma değere sahip olan tohumculuk alanında büyük ölçütlerde AR-GE yatırımı yapmaktadır"

Tekirdağ'dan Irak'a yerli buğday ihracatı
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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firma, "Stratejik Grup Tohumları Ticaret Projesi" kapsamında, Irak'tan bir firma ile tohum satış ve üretim anlaşması imzaladı.

Tekirdağ'da tohum üretim firması olarak faaliyet gösteren firma tarafından geliştirilen ve ıslah edilen yerli buğday tohumları Irak'a ihraç edilecek.

Anlaşma çerçevesinde, firma tarafından geliştirilen 30 çeşit buğday tohumu Irak'a gönderilerek deneme ekimi yapılacak. Bu ekimlerin ardından tohumların verimine göre Irak'a Tekirdağ’dan tohum ihracatına devam edilecek.

Firmanın genel müdürü İlhami Özcan Aygun ile birlikte Petkus Euro Asia adına genel müdür Sadık Tüfekçi, Al Kafeel Company For General İnvestments firması adına genel müdür Adil Malik Abdurrahman, Al Kafeel Company For General İnvestments firması adına genel müdür yardımcısı Abdülhüseyin Salih ve Qimmat Al Nidhal A.Ş. adına danışman mühendisi Amir Hadi Abbas arasında "Stratejik Grup Tohumları Ticaret Projesi" tohum satış ve üretim anlaşması imzalandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Gülseren Aygun, yerli buğday tohumlarının dünyanın farklı ülkelerinde de yeşermeye başlayacağını söyledi.

Aygun, yerli tohum konusunun üzerinde sıkça durulması gerektiğini ifade ederek, "Tohuma sahip olan dünyaya sahip olacak. Gelişmiş ülkeler dünya genelinde yüksek katma değere sahip olan tohumculuk alanında büyük ölçütlerde AR-GE yatırımı yapmaktadır. Firma olarak çeyrek asırlık bir süreçte, stratejik öneme sahip, bilimin ve teknolojinin kullanıldığı, güçlü rakiplerinin yer aldığı tohumculuk sektöründe, ülkemiz için ilklere imza atarak Türk tohumculuğu adına değerler ortaya koyup, ülke tarımını dünyada temsil etmeye devam ediyoruz." dedi.


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IhracatTekirdağYerli Tohum
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