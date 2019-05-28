Teklifte tektaş düğünde çeyrek

Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, yaza girerken ‘Düğün Sezonu Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, artan altın fiyatlarına rağmen hala en çok tercih edilen takının çeyrek altın olduğunu ortaya koydu. Evlilik teklifi tek taş yüzükle yapılırken balayında ilk tercih ise Antalya…



Hitay Holding şirketlerinden, Türkiye’nin en büyük izinli veri tabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, araştırmayı 26 Nisan-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında online olarak tamamladı. Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup evlenmeyi planlayan 1.250 kişinin katıldığı araştırma kapsamında, evlenmeyi düşünen katılımcılara düğünleriyle ilgili sorular yöneltildi. Araştırmadan çıkan ve düğün alışkanlıklarımızı ortaya koyan sonuçlar şöyle oldu:



En çok çeyrek ve para takılıyor



Araştırmada katılımcıların yüzde 54’ü düğün sezonunda hediye olarak genellikle çeyrek altın taktığını, yüzde19’u para, yüzde 16’sı gram altın, yüzde 4’ü yarım altın, yüzde 1 ise bilezik ve kolye, yüzde 2’si ise hiçbir şey takmadığını belirtti.



Teklif tek taşla geliyor



Yakın zamanda evlenmeyi planlayan katılımcıların yüzde 57’si evlenme teklifi için eşlerinden tek taş veya evlilik yüzüğü aldığını söyledi.



Bütçesi en az 1.500 TL



Tek taş alanların yüzde 31’i yüzüklerinin 1.501-2.500 TL arasında olduğunu, yüzde 28’i 2.501-3.500 TL, yüzde 18’i 3.501-5000 TL, yüzde 14’ü 500-1.500 TL, yüzde 10’u ise 5.001 TL ve üzeri olduğunu dile getirdi.



Masrafı çiftler karşılıyor



Katılımcıların yüzde 55’i evlilik masraflarını kendi birikimleriyle karşılayacaklarını, yüzde 46’sı ailesinden yardım alacağını, yüzde 25’i ise banka kredisi çekeceğini söyledi.



25.000-50.000 TL kredi çekiyorlar



Banka kredisi çekecek olan katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 45) 25.001 TL-50.000 TL, yüzde 30’u 5.000 TL-25.000 TL yüzde 21’i 50.001 TL -75.000 TL, yüzde 5’i ise 75.001 TL ve üzeri çekeceklerini belirtti.



Yüzde 83’ü düğün yapıyor



Katılımcıların yüzde 79’u düğün yapmak istediklerini, yüzde 83’ü de düğün yapacaklarını dile getirdi.



Balayında rota Antalya



Katılımcıların yüzde 86’sı da evlendikleri zaman balayına gitmeyi planladıklarını anlattı. Balayına gidecek katılımcıların ilk tercihi Antalya olurken (yüzde 25), onu Bodrum ve Kıbrıs (yüzde 9), Marmaris (yüzde 8) ve Maldivler (yüzde 7) takip etti.



En çok ev eşyasına harcıyorlar



Katılımcıların yüzde 61’i evlilik hazırlıkları süresince, ev tutmak dışında en çok ev eşyaları kategorisinde harcama yaptıklarını, yüzde 13’ü takı, yüzde 10’u düğün harcamaları, yüzde 7’si çeyiz, yüzde 5’i ise balayı kategorisinde harcama yaptıklarını söyledi.