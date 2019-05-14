Teknik tekstil ihracatında 2 milyar dolar hedefi

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, teknik tekstillerde bu yıl 2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini, bu kapsamda Almanya'da düzenlenen Techtextil / Texprocess Fuarı'na sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Eskinazi, yaptığı açıklamada Türkiye’ye 2018 yılında 26 milyar dolar döviz kazandıran, 17 milyar dolar dış ticaret fazlası veren tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak en büyük ihraç pazarı olan Almanya'ya özel önem verdiklerini ifade etti.

Geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 13 artışla 1,7 milyar dolara ulaşan teknik tekstil ihracatında da iddialarını artırdıklarını kaydeden Eskinazi, 14-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenecek Techtextil / Texprocess Fuarı için sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Türkiye'den 16 firma ile katılacakları fuarda 21 Alman firmayla ikili iş görüşmeleri yapacakları bilgisini veren Eskinazi, şöyle devam etti:

"İki yılda bir düzenlenen ve teknik tekstil alanının önde gelen fuarlarından olan Techtextil / Texprocess Fuarı'nda elyaf, iplik, kumaş, koruyucu giysiler, ev tekstili, tekstil makineleri gibi ürünler sergileniyor. Söz konusu heyet ile katılımcı firmalarımızın daha katma değerli ürünler üretmesi sağlanarak teknik tekstil ihracatı yapan firmaların ihracat potansiyelinin artırılması, bu alanda faaliyeti bulunmayan firmaların da ihracata başlamalarını hedefliyoruz.

2019 yılında 2 milyar dolar teknik tekstil ihracatı hedefliyoruz. Bunun için en büyük ihraç pazarımız Almanya'ya yönelik düzenlediğimiz sektörel ticaret heyeti organizasyonuna büyük önem veriyoruz. Almanya'ya yapılan teknik tekstil ürünleri ihracatımız 2018 yılında 163 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı hedefimiz 200 milyon dolar."