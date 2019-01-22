TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek Uçan Araba Tasarım Yarışması, Sürücüsüz Araç Yarışması ve Roket Yarışması için başvurular başladı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, ilk defa geçen yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST 2019 yarışmalarına başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Festival kapsamında bu yıl da Uçan Araba Tasarım Yarışması, Sürücüsüz Araç Yarışması ve Roket Yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.



Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.



Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra; roket, insansız su altı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.





- Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül





Kazanan takımlara toplamda 2 milyon TL’nin üzerinde ödülün verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular, www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden yapılabilecek.



Açıklamad verilen bilgilere göre, TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en önemli havacılık ve teknoloji etkinliği olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden dron yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hacker'lar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı. Bu yıl da yabancı takımların, TEKNOFEST kapsamında yarışmalara başvuruları kabul ediliyor.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.



