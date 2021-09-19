TEKNOFEST'te motorlarını tanıtacaklar

Türkiye’de gençleri millî teknolojiyi üretmeye ve geliştirmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21 Eylül Salı günü Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açacak.

26 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek dünyanın ikinci büyük havacılık festivaline bu yıl 1 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara kadar birçok teknolojinin sergilendiği festivalde Erin Motor da B14 çadır yerleşiminde yer alacak.

Erin Motor, TEKNOFEST’te ilk kez çevreye duyarlı ve enerji tasarrufu sağlayan, hat basıncıyla çalışabilen elektronik kontrollü doğalgazlı motorunun yanı sıra iki adet İHA motorunu da tanıtacak. Türkiye’de ilk kez İHA motoru geliştiren özel firma olan Erin Motor, SANTEZ (Sanayi üniversite işbirliği) projesi kapsamında 11 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucu hayata geçti. Türkiye’nin yıllık ithal ettiği 50 bin adet dizel motor ihtiyacını karşılama hedefiyle yola çıkan Erin Motor, zirai sulama amaçlı motopomp, inşaat makineleri, kar küreme araçları, denizcilik gibi alanlar için motor geliştiriyor. Erin Motor’un geliştirdiği doğalgazlı motor, ağırlıklı olarak jeneratörlerde kullanılıyor. Doğalgazlı motor için “Kendi sınıfında oldukça tasarruflu olan dizel motorumuza göre yüzde 60 daha tasarruflu olan doğalgazlı motorumuz Ar-Ge Merkezimiz tarafından geliştirilen kontrol ünitesi ve yazılımı sayesinde hat basıncıyla çalışabiliyor ve böylelikle kullanıldığı jeneratörlerde yakıt ikmaline ihtiyaç duymuyor.” açıklamalarında bulunan Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, pek çok alanda kullanılan İHA’lara sağladıkları motorlar hakkında ise “İnsansız Hava Araçları Türkiye’nin gururu ve yarının teknolojisi. Dünyada önemli bir yeri olan İHA’larımız için biz de bugüne kadar edindiğimiz bütün bilgi ve birikimle motor geliştirme konusunda adım atmış bulunuyoruz. İHA için iki farklı güç grubunda motor geliştirdik. Bu konuda bizi cesaretlendiren ve bize güvenen Sayın Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’a şükran borçluyuz.” diyor. İHA teknolojisinde Türkiye’nin dünyada öncü rol üstlendiğini ve İHA motorlarını üretmekten gurur duyduklarını ve Saha İstanbul (Savunma, Havacılık Kümelenmesi)’un bir parçası olduklarını söyleyen Şahin, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kademede desteklenen 20 firmadan biri olduklarını da belirtiyor.