TEKNOFEST'e başvuruların son gününde bakanlardan tweet zinciri

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular sona erdi. Başvuruların son gününde TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın başlattığı tweet zincirine bazı bakanlar ve ünlü isimler destek verdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu TEKNOFEST 2019'a başvuruların son gününde, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'ın Hakkari Merkez Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı tweet zincirine çok sayıda bakan ve ünlü isimden destek geldi.

Bayraktar, "Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Öyle değil mi?" sorusuyla başlattığı tweet zincirine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ı etiketledi.

Bu mesaj üzerine Kacır, "Kesinlikle öyle… Hakkari'den, Rize'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinin videosunu paylaştı. Kacır, attığı mesaja Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı etiketledi.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da "Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak." mesajıyla Rize Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nun videosunu paylaştı. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben "Ne dersiniz Sn. Bakanım?" sorusunu yöneltti.





- Bakanlardan TEKNOFEST'e destek tweetleri

Oluşturulan tweet zincirine kayıtsız kalmayan Varank, Haluk Bayraktar'ın sorusuna, "Maşallah derim :)" yanıtını verdi.

"Geleceğin Lider ülkesi Türkiye'yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz!" mesajını yazan ve Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin videosunu paylaşan Varank, "Öyle değil mi?" diyerek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu sosyal medya zincirine ekledi.

Bakan Kasapoğlu, mesajında, "Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye'sini kurmak için TEKNOFEST'te yarışıyor! Alanya Hayate Hanım Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST'te Öyle değil mi?" diyerek Alanya Hayate Hanım Ortaokulu öğrencilerinin görüntülerini paylaştı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u etiketledi.

Bakan Ersoy ise, "Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için herkes #TEKNOFEST'te!" şeklindeki tweetine Burdur Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinin videosunu ekledi ve tweet zincirine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ekledi.

"Teori ve pratik #TEKNOFEST’te buluşuyor! Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı: https://www.teknofestistanbul.org/tr/2019-teknoloji-yarismalari" iletisini paylaşan Bakan Selçuk da Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencilerinin görüntülerine yer verdiği tweetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ı etiketledi.

Bakan Turhan da, "Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te" şeklindeki mesajının yer aldığı iletisinde Tokat Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin yer aldığı görüntüyü paylaştı.

Turhan'ın pası kendisine atması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, attığı tweette "#MilliTeknolojiHamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye'sini gençlerimiz kuracak!" mesajına yer verdi.

Soylu, Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bakan Soylu'nun kendisini etiketlemesi üzerine paylaştığı iletide, "Türkiye'nin her yerinden #TEKNOFEST'e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor!" ifadesine yer verdi.

Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencilerinin görüntülerini paylaşan Demir, tweetinde TEKNOFEST'in resmi hesabını etiketledi.

Zincir, organizasyonun resmi hesabından yapılan, "Biz de yarışmacılarımız gibi heyecanlıyız! Türkiye'nin birikimi ve geleceği ile tanışma fırsatı #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji Yarışmaları'nda! Bugün başvurular için son gün." ifadesiyle son buldu.





