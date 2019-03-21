Teknoloji dünyasının yeni mesleği: SEO uzmanlığı

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - İnternet sitelerinin adreslerinin dijital arama motorlarında daha üst sıralarda çıkmalarını sağlamaya dönük faaliyet gösteren arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanlığına teknoloji yoğun dünyanın yeni mesleği olarak ilgi artıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dijital teknolojilerin ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla firmalar sanal alemde daha bilinir olma kaygısına düştü.

Şirketlerin, internet aramalarında listenin üst sıralarında yer alma hedefi yeni meslek alanlarının ortaya çıkmasına yol açtı. Firmalar son yıllarda arama motorlarının oluşturduğu listelerin tepe noktalarında yer almak için SEO uzmanları istihdam etmeye başladı.

İnternet sitelerinin trafiğini artırmayı hedefleyen SEO uzmanları, arama motorlarında en fazla aratılan kelimelerin, optimize ettikleri internet sitelerinde uygun yerlerde kullanılmasını sağlıyor. Böylece anılan uzmanlar, firmalarla ilişkili parametreleri kullanarak internet sitelerinin organik kullanıcı trafiğini artırıyor.

Firmalar, istihdam ettikleri SEO uzmanlarından internetteki güncel arama değişkenlerini takip etmelerini, böylece internet aramalarında listenin gerisine düşmemelerini sağlamalarını bekliyor. SEO uzmanları güncel arama verilerini takip ederek, arama değişkenlerini tespit etmeye çalışıyor.

- "İstihdam ihtiyacı hız kesmeden devam edecek"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, kendi verileri dikkate alındığında SEO uzmanlığı ilanlarının ilk defa 2010 yılında yayımlanmaya başladığını, söz konusu yıldan bugüne kadar ilan sayılarının yıllık ortalama yüzde 27, başvuru sayılarının da yüzde 43 artış gösterdiğini söyledi.

Dijital arama motoru hizmeti veren firmaların kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli kendilerini geliştirdiğini dile getiren Uysal, "Şirketler de bu kadar hızlı değişen ve kullanıcılara/müşterilere ulaşmada kilit rolü olan arama motorlarında, daha üst sıralarda yer almak için SEO uzmanlarıyla aktif çalışmayı çok önemsiyor." dedi.

Geleceğin, veriyi doğru toplamayı, anlamlandırmayı ve kullanmayı bilen şirketlere ait olacağını kaydeden Uysal, büyük veri ve büyük veriye erişimi kolaylaştıran bulut bilişimin, yeni mesleklerin önünü açacağını belirtti. Uysal, "Bu alanlardaki istihdam ihtiyacının çeşitlenerek, hız kesmeden devam edeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Arama motorları kullanıcılara daha iyi bir deneyimi sunmalı"

SEO uzmanlığı alanında faaliyet gösteren ZEO'nun kurucusu Yiğit Konur da SEO uzmanlarının web sitelerinin kullanıcılara daha iyi deneyim sunmaları ve internetin kurallarına göre daha popüler hale gelmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Bilinen arama motorlarının, internette bilginin sınıflandırılması ve bunların sıralanması konusunda güçlü bir algoritmalara sahip olduğuna dikkati çeken Konur, algoritmaların bazı işletmeleri yukarıda bazı işletmeleri ise geride tutabildiğini kaydetti.

Konur, "Arama motorları, kullanıcılara daha iyi bir arama deneyimi sunmak zorunda. Bu sebeple en iyi sonucu tespit etmek için günlük hayatımızda sıkça kullandığımız popülarite ve estetik/deneyim gibi değerleri önceliklendiriliyor. Bu da SEO uzmanının vaktini önemli ölçüde alıyor." ifadelerini kullandı.

- "Yapay zeka duyguya odaklanacak"

Webtures'in sahibi Kaan Gülten de SEO uzmanı olmak için diploma veya sertifika gerekmediğini ifade ederek, bir uzmanın programlı çalışmasının, analitik düşünebilmesinin, etik ve iyi niyet kurallarına bağlı kalmasının ve Ar-Ge'ye önem vermesinin gerekli kriterler arasında yer aldığını kaydetti.

Arama motorlarının gelişen trendlere en hızlı adaptasyon sağlayan teknolojiler olduğunu dile getiren Gülten, sesli aramalardan akıllı elektronik cihazların iletişimlerine ve yapay zeka asistanları gibi birçok teknolojik gelişimin arama motorlarına olan ihtiyacı artırdığının altını çizdi.

SEO uzmanlarının gelişen teknolojilerin doğuracağı yeni ihtiyaçları çok iyi gözlemlemesinin ve bu konudaki ihtiyaçlara yönelik yeni hizmet alanlarında deneyim kazanmasının önemine değinen Gülten, "SEO uzmanlığı alanında duygusal pazarlama trendleri de gelişebilecektir." ifadesini kullandı.