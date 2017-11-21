Teknoloji kullandı 400 bin oteli sisteme aldı

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar, teknolojiye yaptıkları yatırım hakkında açıklama yaptı. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında iddiaya sahip bir yatırımla Jolly Tur’un global alanda da rekabet edebilecek pozisyona ulaşacağını vurgulayan Mert Vardar, 1 Ocak 2018 itibariyle uçak bileti, otel rezervasyonu, yurtiçi ve yurtdışı turlar olmak üzere pek çok işlemin Jolly Tur’un yeni sistemi üzerinden yapılabileceğini açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni teknoloji altyapımızla yurtdışında 400 binden fazla otel sisteme dahil olacak ve rezervasyon yapılabilecek. Dünyadan ve Türkiye’den butik oteller, şehir otelleri ve daha pek çok kategorideki otel bu sistem üzerinden kullanıcılara açılacak. Geliştirdiğimiz bu sistem dahilinde yeni bir uçak bileti sistemini de devreye aldık. Bütün ürünler dinamik paket mantığıyla satılabilecek. Seyahate dair tüm ürünler tek bir platformda toplanacak. Kullanıcı dostu arayüzlerle hem partner acentalarımız hem de jollytur.com’daki son kullanıcımız rahatlıkla ürünlere ulaşabilecek. Kullanılan bulut teknolojisi sayesinde platform Türkiye dışında da satış noktalarına açılabilecek.”

YENİ YATIRIMIN YARATTIĞI YENİ İŞ ALANLARIYLA BÜYÜMEYE YENİ ETKİLER

Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan da yüzde 50’lik büyüme hedefinde teknolojik yatırımla doğacak yeni iş alanlarının yaratacağı etkiye dikkat çekti. Bu büyümenin mevcut iş kolları ve teknolojinin getirdiği yeni iş alanları olmak üzere iki ana koldan kurgulandığını belirten Figen Erkan, şöyle devam etti: “2018 için mevcut iş kollarımızda yüzde 35’lik büyüme öngörüyoruz. Teknolojinin getirdiği yeni iş alanlarında ise beş katlık bir büyüme hedefliyoruz. Sonuç olarak her iki alanın etkisiyle genel büyüme oranımız yüzde 50’ye erişecek.”

Diğer yandan, departman bazındaki 2017 büyümelerine işaret eden Figen Erkan, yurtiçi otellerde yüzde 40, yurtdışı turlarda yüzde 32, kültür turlarında yüzde 54, Kıbrıs otellerinde yüzde 41’lik büyüme oranlarına ulaştıklarını söyledi. Figen Erkan, 2017’de pek çok alanda geliştirmeler yaptıklarına dikkat çekti. Bunlardan biri olarak İzmir Havalimanı’nda Gaziantep, Adana, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Kıbrıs, İzmir, Ankara ve İstanbul kültürünün birleştirmelerini gösteren Figen Erkan, ayrıca Çukurova ve Karadeniz bölgeleri için başlattıkları uçaklı turları da bir başka geliştirme olarak ifade etti.

GURME TURLARLA KEŞFEDİLMEYEN NOKTA KALMAYACAK

Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, farklılaşan beklentiler doğrultusunda geliştirdikleri turların büyümeye yapacağı katkının altını çizdi. Uzun yıllardır yeni lezzetler ve yeni şehirlerle geliştirdikleri “gastronomi turları”nı bunlardan biri olarak gösteren Yasemin Develioğlu, şu anda Antakya, Adana, Gaziantep, Mardin ve Urfa için gastronomi turları düzenlediklerini anımsatarak, bunlara ilave olarak“Karadeniz Gastronomi Turları” ve Türkiye’de bir ilk olarak “Göç Yemekleri Turları” ile “Safran Çiçeği Festivali Turu”nu geliştirdiklerini açıkladı. Yasemin Develioğlu, daha sağlıklı ve daha aktif yaşam trendi doğrultusunda oluşturdukları turlara da dikkat çekti. “Bisikletle Ege”,“Köroğlu Dağları’nda Trekking” ve “İstanbul Yürüyüşleri”nin de aralarında olduğu pek çok turu 2018 programına aldıklarını açıklayan Develioğlu, özel ilgi alanları doğrultusunda da yine yenilikçi turlar planladıklarını söyledi. “18-35 Gençlik Turları”, “Fotoğraf Turları”, “Yoga Turları” ve “Dalış Turları”nı bunlardan birkaçı olarak gösteren Yasemin Develioğlu, ayrıca bir kültürün zenginliğine daha da yakınlaşmak isteyenler için de “Kafkas Yaylaları Turu”, “Kars ve Çıldır Gölü Kızak Turu”, “Butik Kemaliye-Divriği-Sivas Turu” gibi programları 2018’de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Teknolojik yatırımın Jolly Tur için tam anlamıyla bir dönüşümü ifade ettiğini vurgulayan Yasemin Develioğu’nun altını çizdiği bir diğer noktada bu yönde geliştirdikleri müşteri deneyimleri oldu. Yasemin Develioğlu, bunlardan biri olarak müşterilere tüm satış ofislerinde VR gözlüklerle yaşatacakları deneyime işaret ederek, “Misafirlerimize fotoğraflarla ve videolarla 360 derecelik deneyim yaşatacağız” dedi.















