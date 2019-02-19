Teknoloji liderlerinin hikayeleri gençlere ilham oluyor

ANKARA (AA) - Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı (CTO) Yusuf Kıraç gençlere kariyerleriyle ilgili önerilerde bulunarak, "Hesap verilebilirlik üzerine bir hayat tarzı benimsemenizi tavsiye ederim. İş hayatında bu ilke başarıyı getirir." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen BTKariyer Teknoloji programında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç profesyonellerin girişimcilik serüvenlerine ilham vermek üzere bilgi teknolojileri sektörünün başarılı isimleri BTK'de bir araya geldi.

Kıraç, burada yaptığı konuşmada, gençlere sektördeki güncel gelişmeler ve trendlere dair bilgiler vererek kariyer tavsiyelerinde bulundu.

Türk Telekomun yaptığı yatırımlara değinen Kıraç, blok zinciri teknolojisinin birçok alanında ve yapay zekanın arıza giderilmesinde kullanılması konularında geliştirilen yerli teknolojilerin girişimcilerinin hikayelerinden de bahsetti.

Kıraç, teknolojinin iyi yönetilememesi durumunun büyük sorunlar oluşturabileceğine dikkati çekerek, "Teknoloji siyasettir, ekonomidir. Arkasındaki dinamikleri mutlaka bilmek lazım. Veriye hükmeden dünyaya da hükmedecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Türk Telekomun bu yıl 3 milyon yeni aboneyle birlikte 46 milyon rekor abone sayısına ulaştığını belirten Kıraç, "2018'de 1 milyon 70 bin yeni eve ulaştık, bunların yaklaşık 700 bininde fiber bağlantı kurduk." diye konuştu.

Kıraç, Türk Telekomun düzenlediği Start programıyla özellikle yeni mezun gençlere kariyere başlama imkanı tanıdıklarını hatırlatarak, "Yeni teknolojileri geliştirirken yeni mezunlara ihtiyacımız var. Bu sene de böyle bir programımız olacak." dedi.

Gençlere iş hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Kıraç, iş hayatında hesap verilebilirliğin başarıyı da getireceğine değindikten sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

BTK Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç da BTKariyer programıyla gençlere ufuk açmak ve vizyon kazandırmak amacıyla bir zemin oluşturmayı arzu ettiklerini aktardı.